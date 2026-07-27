Të shtëna me armë zjarri në konsullatën amerikane në Toronto për herë të dytë këtë vit
Policia në Toronto po heton pasi një e shtënë me armë zjarri u shkrep në konsullatën amerikane në qytet - hera e dytë këtë vit që ndodh një incident i tillë.
Herët të hënën në mëngjes, një oficer i vendosur jashtë ndërtesës së konsullatës dëgjoi zhurmën e një të shtëne të vetme, dhe vuri re një makinë të bardhë pa targë që po largohej nga vendi i ngjarjes, transmeton Telegrafi.
Policia u përfshi shkurtimisht në një ndjekje makinash me shpejtësi të lartë përpara se ta përfundonte atë për shqetësime sigurie. Nuk u raportuan të lënduar në incident. Nuk është e qartë se sa individë ishin të përfshirë në sulm.
Të shtënat e së hënës vijnë pasi policia e Torontos arrestoi tre persona për një incident të ngjashëm në mars, të cilin hetuesit e kanë lidhur me një rrjet më të gjerë armësh me pagesë.
Policia e Torontos tha se po hetonte sulmin e fundit me ndihmën e policisë kanadeze të kalërimit (RCMP) dhe partnerëve ndërkombëtarë të zbatimit të ligjit.
Jonathan Ko i RCMP e quajti atë "një tjetër incident shqetësues", ndërsa kryebashkiaku i qytetit, Olivia Chow, e quajti sulmin "të paturpshëm".
Të shtënat ndodhën rreth orës 04:45. Oficerët thanë se gjetën një gëzhojë në vendngjarje dhe dëmtime në fasadën e ndërtesës.
Të paktën dy individë ishin brenda konsullatës në atë kohë, tha zëvendësshefi i policisë së Torontos, Frank Barredo, por ai vuri në dukje se ndërtesa është "shumë e fortifikuar" dhe ata që ishin brenda me shumë gjasa nuk e dëgjuan të shtënën.
Ai shtoi se hetimi mbetet në vazhdim dhe se policisë në të gjithë qytetin i është kërkuar të kërkojë të dyshuarit e mundshëm.
"Ne do t'i nxjerrim personat përgjegjës para drejtësisë", tha Barredo.
Në një postim në X, konsullata amerikane në Toronto falënderoi policinë për reagimin e tyre.
Policia është stacionuar jashtë konsullatës që nga marsi, kur u qëlluan të shtëna jashtë ndërtesës në atë që policia në atë kohë e quajti një "incident të sigurisë kombëtare". Askush nuk u plagos në atë sulm.
Në qershor, policia kreu bastisje në lidhje me të shtënat. Një oficer policie, 43-vjeçari Const Marc Pinizzotto, u vra gjatë operacionit.
Policia më vonë arrestoi disa të dyshuar të moshës 18 dhe 19 vjeç për dyshimin se kanë kryer një sërë të shtënash, përfshirë sulmin e marsit jashtë konsullatës, si pjesë e një rrjeti më të madh armësh me pagesë.
Dy furra buke në qytet në pronësi të hebrenjve u vunë gjithashtu në shënjestër, të paktën njëra prej të cilave u qëllua me armë zjarri, gjatë fundjavës. Policia tha të hënën se aktualisht nuk kishte asgjë që të lidhte dy incidentet, por nuk përjashtoi një lidhje.
Në maj, zyrtarët amerikanë arrestuan një shtetas irakian, 32-vjeçarin Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, për dyshimin se planifikoi më shumë se dhjetëra sulmesh në Amerikën e Veriut dhe Evropë që synonin institucionet hebraike dhe interesat amerikane, përfshirë atë në konsullatën amerikane në Toronto.
Policia në Toronto nuk ka thënë nëse al-Saadi është i lidhur me hetimin e tyre dhe nuk ka specifikuar një motiv për këtë të shtënë të fundit në konsullatë. /Telegrafi/