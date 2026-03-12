Të shtëna me armë në një sinagogë të Miçiganit – detajet dhe pamjet e para nga vendi i ngjarjes
Policia Shtetërore e Miçiganit raportoi një incident me të shtëna aktive të enjten në Sinagogën Temple Israel në West Bloomfield, Miçigan, dhe autoritetet e zbatimit të ligjit nxituan në vendngjarje.
Nuk u dhanë detaje zyrtare menjëherë, por pamjet ajrore të lajmeve nga sipër sinagogës treguan re tymi që ngriheshin nga çatia e ndërtesës, me automjete të policisë dhe zjarrfikësve afër.
BREAKING: Authorities are responding to reports of an active shooter at a synagogue in West Bloomfield, Michigan, according to local officials.
ABC News' Aaron Katersky reports. https://t.co/CCDCKtxLrd pic.twitter.com/lHz4MG57Io
— ABC News (@ABC) March 12, 2026
Sherifi i Qarkut Oakland, Michael Bouchard, tha në CNN: "Askush nuk është konfirmuar të jetë i lënduar për momentin përveç potencialisht personit të dyshuar".
BREAKING: Car crashes into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, in what police are calling an "active situation."
According to local reports, a vehicle crashed into the Jewish synagogue before shots were fired.
Oakland County deputies say an individual purposely drove… pic.twitter.com/ys3RvVRnkP
— Collin Rugg (@CollinRugg) March 12, 2026
Drejtori i FBI-së, Kash Patel, shkroi në X: "Personeli i FBI-së është në vendngjarje me partnerë në Michigan dhe po i përgjigjet situatës së dukshme të përplasjes së automjeteve dhe të një personi me të shtëna aktive jashtë Sinagogës Temple Israel në West Bloomfield Township, Michigan".
BREAKING: Armed FBI agents are rushing toward Temple Israel synagogue in West Bloomfield Township, Michigan, following reports of an active shooter.
pic.twitter.com/hw8n3AgsjY
— Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026
Federata Hebraike e Detroitit postoi një mesazh në faqen e saj në Facebook duke thënë se agjencitë e saj të lidhura ishin "aktualisht në izolim paraprak" në përgjigje të incidentit në Tempullin e Izraelit.
Organizatat hebraike në të gjithë Shtetet e Bashkuara kanë vepruar nën masa të shtuara sigurie që kur aeroplanët luftarakë amerikanë dhe izraelitë nisën sulme masive ajrore ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar një luftë në rritje në të gjithë Lindjen e Mesme. /Telegrafi/