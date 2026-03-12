Policia Shtetërore e Miçiganit raportoi një incident me të shtëna aktive të enjten në Sinagogën Temple Israel në West Bloomfield, Miçigan, dhe autoritetet e zbatimit të ligjit nxituan në vendngjarje.

Nuk u dhanë detaje zyrtare menjëherë, por pamjet ajrore të lajmeve nga sipër sinagogës treguan re tymi që ngriheshin nga çatia e ndërtesës, me automjete të policisë dhe zjarrfikësve afër.

Sherifi i Qarkut Oakland, Michael Bouchard, tha në CNN: "Askush nuk është konfirmuar të jetë i lënduar për momentin përveç potencialisht personit të dyshuar".

Drejtori i FBI-së, Kash Patel, shkroi në X: "Personeli i FBI-së është në vendngjarje me partnerë në Michigan dhe po i përgjigjet situatës së dukshme të përplasjes së automjeteve dhe të një personi me të shtëna aktive jashtë Sinagogës Temple Israel në West Bloomfield Township, Michigan".

Federata Hebraike e Detroitit postoi një mesazh në faqen e saj në Facebook duke thënë se agjencitë e saj të lidhura ishin "aktualisht në izolim paraprak" në përgjigje të incidentit në Tempullin e Izraelit.

Organizatat hebraike në të gjithë Shtetet e Bashkuara kanë vepruar nën masa të shtuara sigurie që kur aeroplanët luftarakë amerikanë dhe izraelitë nisën sulme masive ajrore ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar një luftë në rritje në të gjithë Lindjen e Mesme. /Telegrafi/

