Të paktën 40 persona humbin jetë në Francë, ndërsa vala e të nxehtit prej 43 gradësh përfshiu vendin
Dyzet persona kanë humbur jetën në Francë gjatë ditëve të fundit, ndërsa përpiqeshin të freskoheshin për t'i shpëtuar nxehtësisë rekord, tha kryeministri të martën, ndërsa një valë e nxehtësisë përfshiu pjesën më të madhe të Evropës.
Duke folur përpara një takimi urgjent mbi valën e nxehtësisë, kryeministri francez Sebastien Lecornu tha: "Një plagë e trishtueshme kur bëhet fjalë për mbytjet, pasi shifrat e fundit që sapo na u raportuan tregojnë 40 vdekje që nga 18 qershori, shumica prej tyre të rinj", transmeton Telegrafi
Në të gjithë Francën, njerëzit janë hedhur në kanale dhe lumenj për t'u freskuar. Ministrja franceze e Sportit, Marina Ferrari tha se e kuptonte dëshirën për t'i shpëtuar nxehtësisë, por paralajmëroi kundër notit në zona të paautorizuara ose të rrezikshme.
Pjesa më e madhe e Francës është nën alarm të rëndë për nxehtësi dhe pritet të përjetojë temperatura rreth 40 gradë Celsius të martën, tha Meteo France, me temperatura deri në 43 gradë Celsius që priten në disa pjesë të Francës perëndimore.
Vendi sapo ka regjistruar pasditen dhe natën e tij më të nxehtë që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1947. Pesëdhjetë e katër departamente janë nën alarm të kuq në atë që parashikuesit e përshkruan si të pashembullt.
Të hënën, ndihmësit e parë nuk ishin në gjendje të ringjallnin dy fëmijë, të moshës 2 dhe 4 vjeç, të cilët u gjetën pa ndjenja nga nëna e tyre në makinën e familjes jashtë shtëpisë së tyre, tha një prokuror në Carpentras, Francën juglindore.
Tre të moshuar vdiqën në incidente të ndara në rajonin e Bordeaux nga problemet shëndetësore të shkaktuara nga vala e të nxehtit gjatë fundjavës.
Vala e të nxehtit në Evropë mund të shkaktojë ndërprerje të energjisë, cilat vende janë më të ekspozuara?
Britania, Italia dhe Spanja po përjetonin gjithashtu vapë ekstreme, me temperatura rekord në disa rajone që prishën shkollat dhe rrjetet e transportit.
Evropa po ngrohet me më shumë se dyfishin e mesatares globale, sipas Organizatës Botërore Meteorologjike, duke i bërë episode të tilla të zgjatura të nxehtësisë gjithnjë e më të mundshme.
Në Paris, udhëtarët luftuan me kushtet e vapës pas netëve pa gjumë në apartamente të papajisura për ngrohje. Disa trena u anuluan, përfshirë ato midis Parisit dhe Brukselit.
Udhëheqësit e biznesit thanë se edhe ekonomia po merrte një goditje.
"Franca po ecën me një ritëm të ngadaltë. Bizneset, për aq sa është e mundur, po zbatojnë rekomandimet për të mbrojtur punonjësit e tyre", tha për BFM TV kreu i grupit të punëdhënësve MEDEF të Francës, Patrick Martin.
Në disa vende në të gjithë Parisin, dyqaneve u kishin mbaruar ventilatorët elektrikë për shkak të kërkesës në rritje.
Në Itali, ministria e shëndetësisë lëshoi alarmin e nivelit më të lartë për 15 qytete dhe autoritetet morën masa për të kufizuar punimet. Stuhitë priten më vonë të martën mbi Alpe dhe Apenine, duke sjellë shira të rrëmbyeshëm, erëra të forta dhe breshër. /Telegrafi/