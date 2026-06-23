Vala e të nxehtit në Evropë mund të shkaktojë ndërprerje të energjisë, cilat vende janë më të ekspozuara?
Rrjeti energjetik i Evropës po vihet në provë ndërsa kontinenti përvëlohet nga vala e tretë e të nxehtit të vitit.
Parashikuesit e motit paralajmërojnë se temperaturat mund të arrijnë një shifër përvëluese prej 43°C në Mesdhe këtë javë, ndërsa Evropa Perëndimore përgatitet për një nxehtësi potencialisht rekord.
Franca ka vendosur tashmë më shumë se gjysmën e 96 departamenteve të saj nën një alarm të kuq rreziku për jetën, duke u kërkuar qytetarëve të shmangin rrezet e diellit direkte dhe të ushtrojnë "vigjilencë absolute".
Përtej kanalit, Zyra Meteorologjike e Mbretërisë së Bashkuar paralajmëron se temperaturat maksimale gjatë ditës në jug të Anglisë mund të arrijnë 38°C në ditët në vijim, së bashku me netë tropikale "të rrezikshme" (ku temperatura nuk bie kurrë nën 20°C gjatë një periudhe 24-orëshe).
Gjermania, Spanja, Portugalia dhe Zvicra gjithashtu po parashikojnë temperatura përvëluese, të cilat po fillojnë ta ndalin jetën e përditshme, transmeton Telegrafi.
Në të gjithë Evropën, qindra shkolla janë mbyllur ose mbyllur herët, ndërsa shërbimet e trenave në qytete të ngarkuara si Parisi dhe Brukseli janë reduktuar për të ulur rrezikun e avarive.
Festivali Fête de la Musique në Paris u zhvillua gjatë fundjavës, por qeveria u ndaloi mysafirëve të pinin alkool në vende publike për të zvogëluar rrezikun e dehidratimit.
Por ka një viktimë tjetër të nxehtësisë ekstreme që shumica e njerëzve nuk e marrin në konsideratë: energjinë elektrike.
Si ndikojnë temperaturat e larta në rrjetin energjetik të Evropës
Evropa shpesh përjeton një rritje të përdorimit të energjisë elektrike gjatë valëve të nxehtësisë për shkak të një kërkese në rritje për ftohje. Në fakt, ftohja e hapësirës, e cila është kryesisht njësi të ajrit të kondicionuar (AC) dhe ventilatorë, konsumoi rreth shtatë përqind të energjisë elektrike në botë në vitin 2022.
"Bota po piqet në nxehtësi ekstreme, duke e çuar kërkesën për ftohje më lart", paralajmëroi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) në vitin 2023.
"Temperaturat rekord po ushqejnë kërkesën për ajër të kondicionuar dhe po nxisin rritje të kërkesës për energji elektrike - gjë që mund të rezultojë në një cikël vicioz të rritjes së emetimeve të gazrave serrë që nga ana tjetër e bëjnë botën edhe më të nxehtë", u theksua ndër tjera.
Gjatë valës së nxehtësisë së verës së hershme të vitit 2025, Franca regjistroi një kulm të energjisë elektrike në mbrëmje 25 përqind mbi mesataren jashtë sezonit për shkak të ftohjes, pavarësisht se vendi kishte një pronësi relativisht të ulët të kondicionerëve.
Cilat vende do të shohin rritjet më të mëdha të kërkesës për energji elektrike?
Faqja e internetit për krahasimin e çmimeve Compare the Market ka analizuar 85 vende, që përfaqësojnë rreth 90 përqind të konsumit global të energjisë elektrike, për të kuptuar se si ndryshon kërkesa për energji elektrike gjatë muajve me temperaturë ekstreme.
Studimi krahasoi kërkesën gjatë 10 përqind të muajve më të nxehtë në secilin vend me kërkesën gjatë muajve me temperaturë normale.
Hulumtuesit zbuluan se Greqia renditej e para në nivel global, me kërkesën për energji elektrike që u rrit me 38.62 përqind gjatë periudhave të nxehtësisë ekstreme. Kjo barazohet me 143.08 kWh shtesë për person në muaj me nxehtësi ekstreme.
Mali i Zi doli i dyti, me kërkesën që u rrit me 22.49 përqind, e ndjekur nga Turqia (21.91 përqind), Kroacia (17.76 përqind), Italia (14.22 përqind) dhe Spanja (8.86 përqind).
Vendet evropiane me ndërprerjet më të gjata vjetore të energjisë
Kur kërkesa e përgjithshme për energji elektrike tejkalon kapacitetin e gjenerimit të disponueshëm ose kufijtë fizikë të rrjetit elektrik, kjo mund të shkaktojë rënien e frekuencës elektrike të sistemit - duke shkaktuar një ndërprerje.
Duke përdorur të dhënat e ndërprerjeve të disponueshme për pesë vitet më të fundit, Compare the Market analizoi gjithashtu kohëzgjatjen mesatare dhe koston e vlerësuar familjare të ndërprerjeve të energjisë në vendet e zgjedhura.
Ndër vendet evropiane të analizuara, Hungaria regjistroi kohëzgjatjen mesatare më të gjatë të ndërprerjeve, me 2.92 orë në vit, e ndjekur nga Sllovenia me 2.16 orë dhe Greqia me 1.63 orë.
"Edhe pse Italia ka një kohëzgjatje mesatare më të shkurtër të ndërprerjeve sesa Greqia, baza e saj e madhe familjare do të thotë se ajo regjistron koston më të lartë vjetore të vlerësuar totale familjare midis vendeve evropiane të theksuara", thuhet në studim.
"Ndërprerjet e energjisë në Itali vlerësohet se u kushtojnë familjeve rreth 154.7 milionë euro në vit, e ndjekur nga Polonia me 152.1 milionë euro", u theksua ndër tjera.
Këto shifra vijnë nga një supozim standard i 'vlerës së ngarkesës së humbur' që përdoret në ekonominë e energjisë për të vlerësuar koston e mungesës së energjisë (për shembull, prishja e ushqimit, humbja e ngrohjes/ftohjes, ndërprerja e internetit dhe shqetësimet e përgjithshme). Kjo nuk bazohet në çmimet lokale të energjisë elektrike.
A mund ta shpëtojnë burimet e rinovueshme rrjetin e tensionuar të Evropës?
Në qershor dhe korrik të vitit të kaluar, Evropa përjetoi një valë të nxehti që pa temperaturat të arrinin 40°C, duke shkaktuar rritjen e kërkesës ditore për energji deri në 14 përqind. Kjo, e kombinuar me ndërprerjet e termocentraleve, çoi në një rritje dy deri në tre herë të çmimeve mesatare ditore të energjisë.
Megjithatë, sipas organizatës think-tank për energji Ember, prodhimi rekord i energjisë diellore në BE ndihmoi në mbajtjen e furnizimit me energji të qëndrueshëm mes rritjes së kërkesës.
"Në ditët e pikut të valës së të nxehtit, energjia diellore dha deri në 50 GW energji vetëm në Gjermani, duke gjeneruar 33-39 përqind të energjisë elektrike të Gjermanisë", pohon Ember.
"Gjermania ka 14 GW ruajtje baterie dhe 10 GW ruajtje të pompuar, e cila ndihmoi në ruajtjen e një sasie të energjisë diellore për t'u përdorur kur perëndonte dielli", shtoi Ember. /Telegrafi/