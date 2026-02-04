Të paktën 15 të vdekur pas përplasjes së një anijeje të rojes bregdetare greke dhe një varke me emigrantë
Një varkë që transportonte emigrantë dhe azilkërkues është përplasur me një anije të rojes bregdetare greke në Detin Egje pranë ishullit të Kiosit, duke vrarë të paktën 15 persona, thotë roja bregdetare.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, incidenti ndodhi rreth orës 21:00 sipas orës lokale të martën pranë brigjeve të zonës Mersinidi të Kiosit.
Roja bregdetare tha se 26 persona u shpëtuan dhe u dërguan në një spital në Kios, përfshirë 24 emigrantë dhe dy oficerë të rojes bregdetare.
Ajo theksoi se nuk ishte menjëherë e qartë se sa të tjerë kishin qenë në motoskaf.
Shtatë fëmijë dhe një grua shtatzënë ishin midis të lënduarve, raportuan mediat greke.
Fatal Incident Off Chios – 15 Dead 25 injured
On the evening of Tuesday, 3 February 2026, a serious and fatal incident occurred at sea off the Greek island of Chios, in the sea area of Myrsinidi, involving a patrol vessel of the Hellenic Coast Guard and a speedboat carrying… pic.twitter.com/MjN9uetl7v
— Aegean Boat Report (@ABoatReport) February 4, 2026
Një operacion kërkim-shpëtimi që përfshinte anije patrullimi, një helikopter dhe zhytës ishte duke u zhvilluar në zonë.
Një zyrtar i paidentifikuar i rojes bregdetare i tha agjencisë së lajmeve Reuters se përplasja ndodhi pasi varka e emigrantëve "manovroi drejt" një anijeje të rojes bregdetare që e kishte udhëzuar të kthehej prapa.
Greqia ka qenë prej kohësh një pikë kyçe tranziti për emigrantët dhe refugjatët nga Lindja e Mesme, Afrika dhe Azia që përpiqeshin të arrinin në Evropë.
Në vitet 2015 dhe 2016, Greqia ishte në vijën e parë të një krize migracioni, me gati një milion njerëz që zbarkuan në ishujt e saj, përfshirë Kiosin, nga Turqia aty pranë.
Por mbërritjet kanë rënë vitet e fundit, pasi Greqia ka ashpërsuar politikat e saj për azilkërkuesit dhe emigrantët, duke përfshirë edhe shtrëngimin e kontrolleve kufitare dhe patrullave detare. /Telegrafi/