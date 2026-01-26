Të paktën 13 të vdekur si pasojë e stuhisë dimërore në SHBA
Numri i vdekjeve që i atribuohen stuhisë në SHBA tani është rritur në 13, thanë zyrtarët lokalë.
Një 17-vjeçar në Arkansas vdiq në një aksident me makinë ndërsa merrte pjesë në aktivitetet e ditës së borës të shtunën, tha zyra e sherifit të qarkut Saline.
Zyra e mjekut ligjor të qarkut Lehigh, Pensilvani, konfirmoi tre vdekje gjatë fundjavës, ku individët thuhet se ishin të angazhuar në pastrimin e borës para se të përjetonin një urgjencë mjekësore.
Vdekjet varionin në moshë nga 60 deri në 84 vjeç, sipas një njoftimi nga zyra e mjekut ligjor, transmeton Telegrafi.
Nga vdekjet e tjera në të gjithë vendin që i atribuohen stuhisë, dy ndodhën në Teksas, tre në Tenesi, dy në Luiziana, një në Kansas dhe një në Massachusetts, thanë zyrtarët në ato vende.
Në Nju Jork, të paktën pesë persona u gjetën të vdekur jashtë në temperatura të ulëta të shtunën.
Kryetari i bashkisë Zohran Mamdani tha se shkaku i vdekjes së tyre ende nuk është përcaktuar.
Meqenëse është e paqartë se si vdiqën, pesë vdekjet nuk janë përfshirë në numrin e Sky News prej 13 viktimash të atribuuara stuhisë deri më tani. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
- YouTube www.youtube.com