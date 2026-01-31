"Të njohim Donna Dafin", artistja shqiptare jep intervistë për revistën e njohur ndërkombëtare 'Mystic Sons'
Me rastin e publikimit të këngës së re, “Primadona”, Donna Dafi ka pushtuar shumë media ndërkombëtare. Megjithatë, ajo ka dhënë intervistë edhe për platforma të ndryshme ndërkombëtare lidhur me këtë projekt.
Njëri nga ta është edhe producenti Chris Bound, i cili realizoi një intervistë ekskluzive me rastin e publikimit të këngës. Intervista, e cila është publikuar në platformën MYSTIC SONS, përmban edhe disa detaje të reja nga këngëtarja, të cilat nuk i kemi dëgjuar më parë
Të njohim… Donna Dafi
Me prezencën e saj të fuqishme, tingullin magjepsës dhe energjinë e pakapshme krijuese, Donna Dafi po e vendos veten shpejt si një nga zërat më të rëndësishëm të rinj të pop-it. Kënga e saj e fundit, “Primadonna”, është një deklaratë e guximshme. E formuar nga trashëgimia e saj gjermane, nigeriane dhe shqiptare, dhe e mbështetur nga një master në arkitekturë, Donna përpunon emocione, elegancë dhe fuqizim në çdo varg që këndon.
Në zemër të “Primadonna” qëndron një tension që shumë e njohin: lartësia e një dashurie të re dhe frika për t’u humbur në të. Me produksion kinematik dhe vokale që balancojnë ndjeshmërinë me forcën, kënga është një përzierje hipnotizuese e power-pop modern, teksturave të frymëzuara nga soul-i dhe sinqeritetit pa kompromis.
Me këngën e re tashmë të disponueshme, u ulëm për të zbuluar më shumë rreth origjinës së saj dhe çfarë e ka frymëzuar më shumë gjatë viteve.
– Cili ishte instrumenti i parë me të cilin u dashurove?
Do të thoja vokali im fillimisht. Këndimi gjithmonë më ka dukur mënyra më natyrale për të shprehur veten. Më vonë, pianoja u bë shumë e rëndësishme gjithashtu; ajo më ndihmoi të kuptoj këndimin dhe emocionet në një mënyrë më të thellë.
– Çfarë muzike e doje kur ishe më e re?
Kam rritur duke dëgjuar shumë pop dhe R&B, me artistë si Michael Jackson, Whitney Houston, Sade, Beyoncé, Rihanna dhe Toni Braxton. Në të njëjtën kohë, mamaja ime më prezantoi me shumë artistë afro dhe soul si Fela Kuti dhe Erykah Badu, të cilët formuan shumë shijet e mia muzikore.
– Cili ishte albumi i parë që mbani mend se e zotëronit?
Padyshim “Bad” i Michael Jackson. Mbaj mend që isha krejtësisht e obsesionuar me të dhe e dëgjoja vazhdimisht.
– Cila është kënga që do të doje ta kishe shkruar vetë?
“I Wanna Dance with Somebody” nga Whitney Houston. Është e përjetshme, emocionale dhe e gëzueshme njëkohësisht – shembull i përsosur i këndimit të këngëve.
– A ke ndonjë zakon apo ritual kur përpiqesh të shkruash muzikë të re?
Më pëlqen të filloj duke folur, duke ndarë histori, ndjenja ose momente nga jeta. Pasi biseda ndihet e sinqertë, muzika zakonisht pason. Gjithashtu më pëlqejnë seancat e natës vonë kur gjithçka ndihet më intime dhe e papërpunuar.
– Cilët janë artistët e preferuar që po i dëgjon tani?
Gjithmonë po rikthehem tek klasikët, por gjithashtu më pëlqen të zbuloj artistë të rinj. Kam dëgjuar një miks të R&B dhe pop-it të vjetër, varet shumë nga disponimi im.
– Nëse do të mund të hapje një koncert për këdo në botë, kush do të ishte?
Beyoncé. Ajo është e guximshme, ikonike dhe gjithmonë në evolucion. Të hapësh koncert për të do të ishte surreal.
– Cila pjesë e muzikës është më shpërblyese për ty?
Të lidheshe me njerëzit. Të dish që një këngë që ke shkruar mund t’i bëjë njerëzit të ndihen të kuptuar ose të fuqizuar është diçka jashtëzakonisht e veçantë.
– Dhe cila pjesë është më frustruesja?
Pritja. Shumë gjëra në këtë industri janë jashtë kontrollit tënd dhe durimi është diçka që duhet ta mësohesh vazhdimisht.
– Dhe cili është këshilla më e mirë që ke marrë si muzikante?
Qëndro e vërtetë ndaj vetes. Tendencat vijnë dhe shkojnë, por autenticiteti është ajo që zgjat.