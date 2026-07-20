Tarifat e reja prej 50 për qind të Trump ndaj Kanadasë rrezikojnë të ndezin një luftë të re tregtare
Presidenti Donald Trump po përdor një ligj tregtar të vitit 1930 për të vendosur tarifa marramendëse prej 50% për disa mallra kanadeze.
Ky veprim kërcënon një luftë më të gjerë tregtare me partnerin e dytë tregtar të Shteteve të Bashkuara, transmeton Telegrafi.
Mallrat kanadeze të prekura variojnë nga pajisjet elektrike, të tilla si frigoriferët, deri te makineritë, sipas shtojcave të tre shpalljeve që Trump nënshkroi të hënën. Tarifat nuk do të hyjnë në fuqi për 30 ditë.
Trump përmendi Seksionin 338 të Aktit të Tarifave të vitit 1930, një ligj që i lejon një presidenti të vendosë tarifa mallrash deri në 50% pa miratimin e Kongresit kur një vend besohet se po diskriminon mallrat amerikane. Megjithatë, ligji nuk është zbatuar kurrë në këtë mënyrë.
Javën e kaluar, Trump kërcënoi me tarifa më të larta për mallrat kanadeze për të ndëshkuar vendin për ndikimin që zjarret e tij kanë pasur tek amerikanët në ditët e fundit.
Megjithatë, një zyrtar i lartë i administratës u tha gazetarëve të hënën se ky veprim nuk kishte lidhje me këtë.
"Presidenti ka mundësi të tjera për këtë", tha zyrtari.
Përkundrazi, pjesa e fundit e tarifave lidhej me trajtimin e dyshuar diskriminues të automjeteve, alkoolit dhe produkteve të qumështit amerikan. /Telegrafi/