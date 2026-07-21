Tankeri sulmohet në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa SHBA-të sulmojnë Iranin për natën e dhjetë radhazi
Garda Revolucionare e Iranit tha të martën se goditi asetet ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuvajt, raportuan mediat shtetërore.
IRGC pretendoi se goditi dy sisteme mbrojtjeje ajrore dhe një radar në dy pika të ndryshme amerikane në Bahrein, si dhe radarë mbrojtjeje raketore dhe sisteme marrëse satelitore në Kuvajt, transmeton Telegrafi.
"Me këtë spastrim radarësh, armiku duhet të përgatitet për valë edhe më vendimtare dhe të fuqishme sulmesh me dronë dhe raketa", shkroi ajo në një deklaratë.
Garda tha gjithashtu se ndaloi "dy cisterna nafte që nuk përmbushin rregullat" që përpiqeshin të kalonin nëpër "rrugën jugore të pasigurt të Ngushticës së Hormuzit", pasi shpërthimet shkaktuan zjarre në anije.
Agjencia e Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) tha se mori raporte të martën për një cisternë në kanalin ujor pranë Omanit, e cila ishte goditur nga një predhë e panjohur, duke detyruar ekuipazhin të braktiste anijen.
"Ekuipazhi e ka braktisur anijen dhe aktualisht është hipur në një varkë shpëtimi", shkroi ajo në një postim në X.
Zinxhiri i incidenteve vjen menjëherë pasi ushtria amerikane njoftoi se përfundoi natën e dhjetë radhazi të sulmeve kundër Iranit, duke synuar vendet në një përpjekje për të kundërshtuar aftësinë e Teheranit për të sulmuar anijet që kalojnë nëpër ngushticë.
"Forcat amerikane goditën qendrat e komandës ushtarake iraniane, aftësitë detare, vendet e lëshimit të raketave dhe dronëve, si dhe sistemet e mbrojtjes ajrore për të degraduar aftësinë e Iranit për të vazhduar sulmin ndaj anijeve tregtare që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit", shkroi CENTCOM të martën në një deklaratë në X.
"Forcat amerikane mbeten të pozicionuara dhe të përgatitura për ta mbajtur Iranin përgjegjës për agresionin e pajustifikuar ndaj marinarëve civilë që kërkojnë të kalojnë lirisht dhe hapur nëpër ngushticë", shtoi deklarata.
Javën e fundit, luftimet janë intensifikuar midis të dyja palëve për kontrollin e Ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore vendimtare për transportin global të naftës dhe gazit natyror.
Si rezultat, trafiku nëpër ngushticë është ndalur pothuajse plotësisht, duke i rritur çmimet e naftës në javët e fundit.
Nafta e papërpunuar Brent, çmimi ndërkombëtar i referencës, u rrit me 3.2% në 90.95 dollarë për fuçi, ndërsa nafta e papërpunuar amerikane u rrit me 2.8% në 84.04 dollarë për fuçi.
Pavarësisht përshkallëzimit, Pakistani, një ndërmjetës kyç në konflikt, duket se po ecën përpara me përpjekjet diplomatike.
Të hënën, Ministri i Brendshëm iranian Eskandar Momeni mbërriti në Islamabad, një ndërmjetës kyç në konflikt, për bisedime me kryeministrin Shehbaz Sharif dhe zyrtarë të tjerë pakistanezë.
Megjithatë, është ende e paqartë nëse bisedimet do të lidhen me përpjekjet e ndërmjetësimit të Pakistanit.
Një ditë më parë, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio sinjalizoi gjithashtu një gatishmëri për të hapur derën për diplomaci, duke u thënë gazetarëve se SHBA-të janë të gatshme të negociojnë me Iranin, por se marrëveshja duhet të jetë "reale" dhe një marrëveshje që Irani është "i gatshëm ta zbatojë". /Telegrafi/