Takohen kryeprokurori i ri i Shtetit, Zejnulla Gashu dhe drejtori i AKI-së, Petrit Ajeti
Kryeprokurori i Shtetit, Zejnulla Gashi, zhvilloi një takim pune me drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI), Petrit Ajeti.
Në njoftim thuhet se drejtori i AKI-së, Ajeti, e uroi Kryeprokurorin e Shtetit, Gashi, me rastin e marrjes së detyrës, duke i dëshiruar suksese në ushtrimin e mandatit të tij.
Gjatë takimit, të dy udhëheqësit e institucioneve konfirmuan përkushtimin e tyre për thellimin e bashkëpunimit profesional dhe institucional, në përputhje me kompetencat ligjore në funksion të forcimit të sundimit të ligjit. .Telegrafi/
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