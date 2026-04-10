Takimi i parë midis Papa Leos dhe Macronit, bëjnë thirrje për paqe
Presidenti francez Emmanuel Macron dhe Papa Leo XIV zhvilluan takimin e tyre të parë, duke u përafruar në kritikat ndaj qasjes së presidentit të SHBA-së Donald Trump ndaj luftës së Iranit, ndërsa të dy udhëheqësit bënë thirrje për zgjidhje diplomatike.
Macron dhe gruaja e tij Brigitte kaluan rreth dy orë në Vatikan, ku bisedimet me Papën u përqendruan në krizën e Lindjes së Mesme, multilateralizmin, ndryshimet klimatike dhe emergjencat humanitare, sipas agjencive të shtypit të pranishme.
Takimi vjen ndërsa të dy udhëheqësit kanë dënuar publikisht mënyrën se si Trump e ka trajtuar luftën me Iranin.
Papa Leo XIV i quajti kërcënimet e Trumpit kundër qytetërimit iranian "të papranueshme" më parë këtë javë, ndërsa Macron e ka akuzuar presidentin amerikan për nxitje të paqëndrueshmërisë me deklarata kontradiktore dhe tone agresive.
Në fund të takimit, udhëheqësit shkëmbyen dhurata.
Macron i dhuroi Papës një fanellë të ekipit kombëtar francez të basketbollit dhe një libër mbi rindërtimin e Katedrales së Notre Dame pas zjarrit të vitit 2019.
Më pas, presidenti francez zhvilloi bisedime edhe me Sekretarin e Shtetit Pietro Parolin.
Takimi shënon takimin e parë të Macron me Papa Leo XIV, papën e parë të lindur në SHBA, pothuajse një vit pas zgjedhjes së tij.