Sveçla kërkon sqarime për transferet e parave të Ramës drejt Anglisë: Po paratë prej nga i more?
Drejtuesi i asamblistëve të Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë, Gëzim Sveçla, ka kërkuar sqarime nga kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, lidhur me transferet e parave nga Kosova në Angli.
Në një postim në Facebook, Sveçla ka ngritur pikëpyetje rreth burimit të mjeteve të transferuara, duke iu referuar pagës së kryetarit të Prishtinës dhe deklarimeve publike për të ardhurat e tij.
“Paga e Kryetarit të Prishtinës është rreth 1,650 euro në muaj”, ka shkruar Sveçla.
Ai ka përmendur edhe deklarimin e Ramës se jeton me qira në Fshatin Ndërkombëtar dhe se, sipas deklarimeve publike, nuk ka të hyra të tjera në Kosovë.
Sveçla i është referuar deklarimit të Ramës se paratë e transferuara drejt Anglisë kanë qenë nga llogaritë e tij në Kosovë në llogarinë e tij në Angli.
“Dje deklaroi se paratë janë transferuar nga llogaritë e tij në Kosovë në llogarinë e tij në Angli. Mirë, Përparim. Po paratë prej nga i more?”, ka shkruar ai.
Drejtuesi i asamblistëve të LVV-së ka ngritur më tej pyetje për burimin e këtyre mjeteve, duke marrë parasysh shpenzimet mujore që, sipas tij, i ka një familje pesëanëtarëshe.
“Me një rrogë 1,650 euro, pasi ta paguash qiranë në një prej zonave më ekskluzive të Prishtinës, shpenzimet e shtëpisë, ushqimin dhe krejt shpenzimet e një familjeje pesëanëtarëshe, sa të mbesin me i çu në Angli?”, ka shkruar Sveçla.
Ai ka thënë se Rama i ka konfirmuar transferet, por, sipas tij, nuk ka dhënë sqarim për burimin e parave.
“Përparimi, dje, i konfirmoi transferet. Veç nuk e tregoi burimin e parave”, ka shkruar Sveçla.
Në fund, ai ka kërkuar përgjigje për mënyrën se si janë krijuar dhe transferuar këto mjete.
“Qysh o Përparim? Cila është matematika?”, ka përfunduar Sveçla. /Telegrafi/