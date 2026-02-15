Super Viva nis kampanjën “Mirë se vjen Ramazan” me oferta special
Me ardhjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, Super Viva ka lansuar kampanjën promocionale “Mirë se vjen Ramazan”, duke ofruar zbritje të shumta në produktet më të kërkuara të kësaj periudhe.
Gjatë ditëve të ofertës, klientët mund të përfitojnë çmime speciale në artikuj ushqimorë bazikë, produkte të freskëta, ëmbëlsira tradicionale, pije dhe produkte higjienike për shtëpi. Fushata synon të lehtësojë përgatitjet për iftar dhe syfyr, duke kombinuar cilësinë me çmime sa më të përballueshme për familjet.
Sipas Super Viva, produktet janë të përzgjedhura me kujdes për të garantuar freski dhe standard të lartë, ndërsa oferta përfshin edhe kombinime të favorshme që ndihmojnë në menaxhimin më efikas të buxhetit familjar gjatë Ramazanit.
Ofertat janë të vlefshme për një periudhë të kufizuar në të gjitha pikat e shitjes së Super Viva.