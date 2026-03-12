Sulmohet një person në Prishtinë, i dyshuari dërgohet në mbajtje
Një person është sulmuar nga nga një tjetër në Prishtinë.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 16:00, në Prishtinë.
Tutje në raport thuhet se i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
“Është raportuar se viktima mashkull kosovar është sulmuar nga i dyshuari mashkull kosovar. Viktima ka pranuar tretman mjekësor. I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate