Sulmi ndaj dy zyrtarëve të Ekonomisë Pyjore, arrestohet një i mitur - tre të tjerë në arrati
Dy zyrtarë të Ekonomisë Pyjore dyshohet se janë sulmuar me mjete të forta nga katër persona në fshatin Dermjak të Hanit të Elezit, ka bërë të ditur zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli.
“Dy meshkuj kosovarë, zyrtarë të Ekonomisë Pyjore, kanë raportuar në stacionin policor në Hani të Elezit se ishin sulmuar me mjete të forta nga katër persona të dyshuar”, tha Veseli për Telegrafin, duke shtuar se viktimat kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë marrë trajtim mjekësor në emergjencën e Ferizajt.
“Të dy zyrtarët janë trajtuar nga ekipi mjekësor, ndërsa gjendja e tyre po monitorohet”, ka theksuar ai.
Dy zyrtarë të Ekonomisë Pyjore dyshohet se u sulmuan në Dermjak të Hanit të Elezit, të dyshuarit në arrati
Veseli bëri të ditur se një person i mitur është arrestuar dhe, me urdhër të prokurorit për të mitur, është dërguar në mbajtje për 24 orë.
“Lidhur me rastin, është arrestuar një person i mitur dhe me urdhër te prokurorit për të mitur është dërguar në mbajtje për 24 orë, ndërsa te dyshuarit e tjerë ende janë në arrati dhe janë në kërkim policor”, shtoi ai.
Rasti është iniciuar si “lëndim trupor”, dhe Policia e Kosovës vazhdon hetimet për identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarve të mbetur.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të raportojnë çdo informacion të dobishëm për ndihmën në zbardhjen e këtij rasti. /Telegrafi/