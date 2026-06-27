Sulmi ajror i SHBA-së kundër Iranit, ushtria amerikane publikon videon
Sulmet e raportuara të Iranit ndaj objektivave ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme vijnë pas sulmeve të SHBA-së rreth Ngushticës së Hormuzit të premten.
Komanda Qendrore e SHBA-së ka publikuar video të sulmeve të së premtes, të cilat thuhet se kanë synuar vendet e magazinimit të raketave dhe dronëve iranianë, si dhe vendet e radarëve bregdetarë.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara kreu sulme ajrore kundër Iranit të premten, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, akuzoi Teheranin për sulme me dronë ndaj anijeve që lundronin në Ngushticën e Hormuzit.
Në një deklaratë, Komanda Qendrore e SHBA-së tha se aeroplanët amerikanë goditën vendet e magazinimit të raketave dhe dronëve iranianë, si dhe vendet e radarëve bregdetarë, në përgjigje të goditjes së Iranit ndaj anijes M/V Ever Lovely me një dron sulmi me një drejtim.
“Anija mallrash me flamur të Singaporit po dilte nga Ngushtica e Hormuzit përgjatë bregdetit të Omanit në kohën e sulmit të Iranit. Sjellja e rrezikshme e Iranit minoi lirinë e lundrimit, ndërsa tregtia rrjedh gjithnjë e më shumë përmes korridorit jetësor të tregtisë ndërkombëtare”, tha CENTCOM, duke shtuar se forcat iraniane kishin “shkelur qartë” marrëveshjen e armëpushimit.
“Forcat e CENTCOM vazhdojnë të ofrojnë koordinim dhe mbështetje për kalimin e sigurt të anijeve tregtare që kalojnë nëpër ngushticë”, thuhet më tej. /Telegrafi/