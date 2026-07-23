Dubai ofron shpërblime për banorët që joshin miqtë për ta vizituar, ndërsa numri i turistëve bie ndjeshëm
Dubai po ofron të paguajë banorët që tërheqin familjen dhe miqtë për të vizituar emiratin, në një përpjekje për të ringjallur numrin e turistëve që ka rënë ndjeshëm që kur qyteti u përfshi në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit.
Skema Dubai Invite, një iniciativë e departamentit të ekonomisë dhe turizmit, u lejon banorëve të Emirateve të Bashkuara Arabe të nominojnë miq dhe të afërm dhe më pas të marrin përfitime me vlerë më shumë se 3,000 dirham të Emirateve të Bashkuara Arabe (rreth 715 euro) nëse e vizitojnë.
Faqja e internetit e Visit Dubai thotë se banorët do të marrin një "paketë përfitimesh" duke përfshirë qëndrime në hotel, oferta për darkë dhe bileta për atraksione, transmeton Telegrafi.
Kushtet e kualifikimit përcaktojnë se çdo banor është i kualifikuar për një maksimum prej tre paketash përfitimesh për vizitorët që mbërrijnë para 31 tetorit, por përfitimet mund të shfrytëzohen deri në dhjetor.
Vizitorët duhet të jenë banorë jo të Emirateve të Bashkuara Arabe, të mbërrijnë me një vizë turistike të vlefshme dhe mund të nominohen vetëm një herë.
Skema vjen ndërsa sektori i turizmit i Emirateve të Bashkuara Arabe përjeton një rënie të ndjeshme, me numrin e pasagjerëve ndërkombëtarë që bie ndjeshëm pasi shtetet e Gjirit u përfshinë në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit.
Në shkurt, Irani u hakmor duke qëlluar raketa dhe dronë që goditën hotelin e famshëm botëror Fairmont dhe aeroportin ndërkombëtar të Dubait, duke shkatërruar imazhin që qyteti u kishte shitur influencuesve dhe ultra të pasurve për një shesh lojërash të praruar, të sigurt nga paqëndrueshmëria e rajonit më të gjerë.
Në vitin 2025, Dubai priti gati 20 milionë turistë, një rekord. Megjithatë, që nga konflikti, numri i linjave ajrore që operojnë në aeroportet e Dubait është përgjysmuar pasi shumë aeroplanë u kthyen mbrapsht për shkak të raketave dhe turistët shmangën rrugët mbi Lindjen e Mesme.
Ka raportime për vende të lira në hotele dhe biznese që pësojnë rënie të të ardhurave prej më shumë se 50%.
Disa nga hotelet më të famshme të Dubait janë mbyllur plotësisht, shumë prej të cilave kanë sjellë plane për rinovime dhe rikonstruksione të tilla si Burj Al Arab në formë vele, i cili do të mbyllet për 18 muaj për një restaurim të madh.
Hotele dhe biznese të tjera po mbështeten në skemën e re të qeverisë, duke ofruar zbritje prej 45% dhe netë falas.
Media lokale raportoi të enjten se brenda 48 orëve të para, skema kishte tërhequr më shumë se 10,000 aplikime. /Telegrafi/