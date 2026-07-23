Agjencia izraelite e spiunazhit zbulon një komplot të dyshuar iranian për të synuar zyrtarë të lartë brenda Izraelit
Agjencia e spiunazhit Mossad e Izraelit ka zbuluar detaje të një komploti të dyshuar iranian për të synuar zyrtarë të lartë në Izrael duke rekrutuar operativë jashtë vendit.
Ministria e Inteligjencës e Iranit u përpoq të infiltronte qytetarë të huaj në Izrael për të synuar figura të larta izraelite, sipas një deklarate nga zyra e kryeministrit, të lëshuar në emër të Mossadit, transmeton Telegrafi.
Ministria përdori "operativë kriminelë me prokurë" për të rekrutuar njerëz që mund të hynin në Izrael dhe t'i përdornin ata për të mbledhur informacion në lidhje me objektivat e mundshëm dhe në fund të fundit për të kryer sulme, tha Mossadi.
Mossadi dhe agjencia e sigurisë së brendshme Shin Bet punuan me partnerë ndërkombëtarë për të prishur "dhjetëra komplote sulmi nga Irani", tha agjencia, duke shtuar se hetimet kanë shpëtuar "jetë të shumta dhe kanë mundësuar veprime hetimore dhe ligjore kundër atyre të përfshirë në terrorizëm".
"Pavarësisht këtyre përpjekjeve për të fshehur përfshirjen e drejtpërdrejtë të Iranit, metoda me prokurë është provuar vazhdimisht e cenueshme, me dështime operacionale që ekspozojnë trajtuesit iranianë pas sulmeve", tha deklarata.
CNN ka raportuar se Izraeli është përballur me një valë të paparë spiunazhi të brendshëm që nga viti 2023, dhe të paktën 60 izraelitë janë paditur me akuzën e spiunazhit për Iranin.
Disa faqe interneti që prokurorët thonë se janë filmuar nga spiunët e dyshuar janë bërë shënjestër e sulmeve raketore iraniane ndaj Izraelit gjatë konfliktit me Iranin. /Telegrafi/