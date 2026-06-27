Suhareka sonte pret natën e dytë të Karnavalit “Golden Eagle”
Sonte vazhdon Karnavali “Golden Eagle” në Suharekë, me natën e dytë dhe përmbyllëse që sjell muzikë, ngjyra, performanca dhe shumë argëtim. Bëhuni pjesë e atmosferës së festës dhe përjetojeni nga afër një mbrëmje plot energji në zemër të Suharekës.
Programi i mbrëmjes do të mbahet në Stadiumin e Qytetit, duke filluar nga ora 20:00, ku artistët e ftuar do të kujdesen për një atmosferë të veçantë dhe plot energji.
Pas një nate të parë të mbushur me momente të bukura, Karnavali “Golden Eagle” vazhdon sonte me një program që pritet të mbledhë edhe më shumë qytetarë në zemër të Suharekës.
Organizatorët ftojnë qytetarët dhe vizitorët që t’i bashkohen natës përmbyllëse të Karnavalit “Golden Eagle” dhe të përjetojnë nga afër atmosferën festive në Suharekë.
Mos e humbisni natën përmbyllëse të Karnavalit “Golden Eagle” – sonte, Stadiumi i Qytetit në Suharekë ju pret me muzikë, energji dhe atmosferë feste. Hyrja është pa pagesë!