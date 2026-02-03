Suanita flet për ish-të fejuarin: Po ta njihja në këtë moshë, gjithë jetën do ishim bashkë
Banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Suanita, ka treguar për fejesën e saj, e cila ka zgjatur katër vjet dhe më pas ka përfunduar.
Për ish-të fejuarin, ajo tha se ka qenë personi i duhur, por sipas saj, në kohën e gabuar.
Suanita u shpreh se po të njiheshin në moshën që ajo është aktualisht, do të ishin bashkë gjithë jetën.
- YouTube www.youtube.com
“Ka qenë personi i duhur, por koha ka qenë e gabuar. Nëse do ta kisha njohur në këtë moshë, gjithë jetën do të kishim qenë bashkë”, është shprehur ajo.
"Nuk është i martuar, as në lidhje. Ne kurrë kontaktet nuk i kemi humbur për shkak që edhe familjet tona janë miq shumë më herët se sa ne që jemi njohur".
"Edhe ka vazhduar miqësia edhe babai im me vëllanë e personit në fjalë janë shokë shumë të mirë dhe kanë punuar bashkë", shtoi mes tjerash.
Krahas Suanitës, edhe Aurora pati një rrëfim emocional brenda këtij formati. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com