Stuttgart i vendos çmimin Stillerit pas interesimit të Real Madridit dhe Man Utd
Sipas mediave gjermane, Stuttgart ka vendosur një vlerësim prej 50 milionë eurosh për mesfushorin Angelo Stiller, nëse dikush do ta blejë gjatë afatit kalimtar të transferimeve.
Mediumi gjerman Sport Bild raporton se Stiller aktualisht ka një klauzolë lirimi në kontratë, e cila sipas tyre vlen 36.5 milionë euro, ndërsa Sky Germany e vendos pranë 40 milionë eurove.
Megjithatë, Stuttgart ka mundësinë ta anulojë këtë klauzolë duke paguar rreth 2 milionë euro, duke u mundësuar atyre të negociojnë një tarifë transferimi më të lartë.
Mesfushori gjerman ka tërhequr interes nga disa klube të mëdha evropiane, përfshirë Real Madrid dhe Manchester United.
Sipas raporteve, edhe sulmuesi i krahut të Stuttgartit, Jamie Leweling, mund të largohet nga klubi, i cili e vlerëson atë gjithashtu rreth 50 milionë euro. /Telegrafi/