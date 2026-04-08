Struci arratiset nga pronari dhe krijon kaos duke vrapuar në autostradën tajlandeze
Një struc bëri një shëtitje të shpejtë në një autostradë të ngarkuar tajlandeze të martën, përpara se të kthehej shëndoshë e mirë në kafazin e tij në një kafene me tematikë kafshësh.
Struci mashkull gjashtëmujor vrapoi përgjatë një autostrade me tre korsi në provincën bregdetare Chonburi të Tajlandës, ndërsa makinat dhe kamionët kaluan me shpejtësi pranë shpendit, sipas një videoje të postuar nga një burrë që po ngiste makinën menjëherë pas tij.
"Kush humbi një struc në rrugë? Ejani ta merrni. Ai vrapon kaq shpejt", dëgjohet të thotë shoferi, Chairat Sompong, në video, transmeton Telegrafi.
Chairat, 33 vjeç, i tha më vonë AFP-së se po ngiste makinën për në shtëpi kur hasi në një bllokim trafiku.
"Në fillim mendova se ishte një aksident, por kur u afrova, pashë një struc që vraponte në korsinë e mesme", tha ai.
Struci "dukej i frikësuar dhe i panikuar", tha Chairat, duke shtuar se u përpoq ta bënte të lëvizte në korsinë e majtë, ku përfundimisht ndaloi së vrapuari.
Strucat e rritur janë zogjtë që vrapojnë më shpejt, me shpejtësi maksimale të regjistruara prej rreth 70 kilometrash në orë.
Struci, i quajtur B1, u kap më në fund rreth 15 kilometra nga qyteti turistik Pattaya, tha pronari i kafshës, Itsara Boriboon.
Ai tha se kishte blerë B1 dhe një struc femër të quajtur B2 pesë muaj më parë për 15,000 baht (460 dollarë) dhe asnjëri nuk kishte ikur nga kafazi i tyre më parë. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com