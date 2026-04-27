“Storm 18” në Durrës: Arrestohet organizatorja, në pranga edhe 2 shtetase kolumbiane për prostitucion
Finalizohet operacioni policor i koduar “Storm 18” në Durrës, ku Policia e Shtetit goditi një rast të shfrytëzimit të një apartamenti me qira për prostitucion në lagjen nr. 1.
Sipas njoftimit zyrtar, specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale, e ndoqën rastin me metoda speciale hetimi për rreth 1 muaj dhe më pas finalizuan operacionin, duke kryer arrestime në flagrancë.
Në pranga ra M. L., 26 vjeçe, shtetase kolumbiane, e dyshuar si organizatore e kësaj veprimtarie, pasi dyshohet se kishte marrë me qira apartamentin dhe e kishte përshtatur për ushtrimin e prostitucionit. Sipas policisë, ajo dyshohet se e ka ushtruar edhe vetë këtë aktivitet në të njëjtin ambient.
Po ashtu, u arrestuan në flagrancë për ushtrim prostitucioni edhe dy shtetase kolumbiane: A. G., 33 vjeçe dhe B. A., 26 vjeçe. Ndërkohë, u proceduan penalisht në gjendje të lirë edhe 3 shtetas, për veprën penale “Prostitucioni”.
Gjatë operacionit u sekuestruan si prova materiale 3 pasaporta, një shumë parash e dyshuar e përfituar nga prostitucioni, 1 leje drejtimi dhe 3 celularë.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.