Stojanoski: Paga mesatare neto është rritur me gati 8.000 denarë për dy vjet
Paga mesatare neto në Maqedoni është rritur me gati 8,000 denarë në një periudhë prej dy vitesh, tha deputeti i OBRM-PDUKM-së, Bojan Stojanoski, në konferencën e sotme për shtyp.
Ai theksoi se sipas të dhënave zyrtare, në mars të vitit 2024 paga mesatare neto ishte 40,496 denarë, ndërsa në mars të vitit 2026 arriti në 48,433 denarë.
"Kjo do të thotë se për dy vjet paga mesatare neto është rritur me gati 8,000 denarë, ose 19.6 përqind", tha Stojanoski.
Sipas tij, në të njëjtën periudhë rritja e çmimeve ishte 7.8 përqind, dhe pas përshtatjes për inflacionin, rritja reale e pagës mesatare arrin gati 11 përqind.
Stojanoski vlerësoi se pagat po rriten më shpejt se çmimet dhe se kjo kontribuon në rritjen e fuqisë blerëse të qytetarëve.
Ai shtoi se rritja e pagave është regjistruar në të gjithë sektorët kryesorë, me rritjen më të madhe në terma absolutë në informacion dhe komunikim, transport dhe magazinim dhe miniera, ndërsa rritja më e lartë në përqindje është regjistruar në transport, aktivitete të lidhura me pasuritë e paluajtshme dhe arsim.
OBRM-PDUKM thotë se këta tregues janë konfirmim se politikat ekonomike po japin rezultate dhe njofton vazhdimin e masave që synojnë krijimin e vendeve të punës më të paguara dhe rritjen e mëtejshme të standardeve të jetesës.