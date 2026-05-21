Stojanoski: LSDM po bën lëvizje të dëshpëruara, le të dorëzojnë interpelancë edhe ndaj meje
Pasi grupi parlamentar i LSDM-së njoftoi se nuk do të merrte pjesë në huamarrjen e fundit shtetërore dhe u tërhoq nga Komisioni për Financa dhe Buxhet, nga OBRM-PDUKM thonë se ky ishte një produkt i dëshpëruar politik.
Në të njëjtën kohë, "Bihaçka" tha se Kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, i cili nuk punonte, emëroi një deputet tjetër për të kryesuar seancën e Komisionit, dhe jo deputeten Sanja Lukarevska. Ata njoftuan se do të ngrinin një padi penale kundër Kryetarit të Kuvendit dhe interpelancës ndaj tij.
"Le të paraqesin pyetjet lirisht. Nuk është hera e parë që LSDM humbet një mosmarrëveshje për gënjeshtra të thëna publikisht. Së pari, le të kontrollojnë rregulloren e tyre të punës se pse nuk e mblodhën Komisionin brenda afatit, dhe ja ku po i bëj thirrje të paraqesin një interpelancë për mua si kryetar, në mënyrë që Gashi të mos jetë vetëm. Do të jetë kënaqësi për mua të provoj me kolegët e mi se kush ka të drejtë për pakon financiare.
Ky është një fenomen unik në botë ku opozita nuk vjen në pyetje parlamentare dhe kur vjen, flet për borën e vitit të kaluar. Edhe nëse paraqesin një interpelancë, besoj se nuk do të paraqiten në të", tha deputeti Bojan Stojanoski nga Kuvendi./Telegrafi/