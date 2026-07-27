Spitali i Përgjithshëm i Pejës realizoi 1,562 operime gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit
Spitali i Përgjithshëm i Pejës ka njoftuar se gjatë periudhës janar dhe qershor të këtij viti janë realizuar gjithsej 1,562 operime, duke pasqyruar aktivitetin e ekipeve mjekësore në ofrimin e shërbimeve kirurgjikale.
Sipas të dhënave të publikuara nga spitali, numri i operimeve sipas muajve është si vijon: Janar – 268 operime, Shkurt – 278 operime, Mars – 281 operime, Prill – 285 operime, Maj – 215 operime, Qershor – 235 operime.
Reparti i Kirurgjisë ka realizuar numrin më të madh të ndërhyrjeve, me 665 operime, i ndjekur nga Obstetrika me 319, Ortopedia me 211, Urologjia me 202 dhe ORL-ja me 139 operime.
Nga Spitali i Përgjithshëm i Pejës është vlerësuar angazhimi i mjekëve, infermierëve dhe stafit mbështetës, të cilët, sipas njoftimit, kanë kontribuar në ofrimin e kujdesit shëndetësor cilësor për pacientët gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit. /Telegrafi/