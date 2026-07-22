Spitali i Gostivarit ka rezervuar ujë teknik për nevoja higjienike
Për të përmbushur nevojat higjienike të pacientëve dhe punonjësve në Spitalin e Gostivarit, uji është siguruar nga autobotët.
Nga Administrata e Spitalit të Përgjithshëm "Dr. Ferid Murad" - Gostivar njoftojnë se që nga mbrëmë është instaluar një autobot uji në zonën e spitalit. Mjeti është siguruar nëpërmjet bashkëpunimit me Ndërmarrjen Publike të Shërbimeve "Tetovë" - Tetovë dhe do të jetë në dispozicion në periudhën në vijim.
"Autoboti do të përdoret nga pacientët dhe stafi i spitalit për nevoja higjienike dhe teknike, me qëllim sigurimin e kushteve më të mira të mundshme për funksionimin e qetë të spitalit, tha administrata e spitalit.
Dje, drejtori i spitalit, Emri Bajrami tregoi se është siguruar ujë i pijshëm në shishe për të gjitha departamentet e spitalit, i destinuar për pacientët, dhe kështu ata kanë qasje në ujë të pijshëm të sigurt.
Pas problemeve që lindën me ndotjen e ujit në furnizimin me ujë të qytetit, spitali u përball me një numër jashtëzakonisht të shtuar ekzaminimesh dhe një fluks pacientësh./Telegrafi/