"Spider-Man: Brand New Day" u bë traileri i parë i filmit që ka më shumë se një miliard shikime
Filmi "Spider-Man: Brand New Day" vazhdon të arrijë suksese historike, dhe prova më e fundit e popullaritetit të tij vjen përmes shifrave rekord të shikueshmërisë së trailer-it.
Më 17 mars, Sony publikoi një trailer për aventurën e re të Spider-Man me protagonist Tom Holland.
Në vetëm katër ditë, videoja arriti një miliard shikime, duke u bërë traileri i parë i filmit në histori që kalon këtë moment historik.
Sipas të dhënave nga WaveMetrix, aktualisht ka 1.1 miliardë shikime (gjithsej në të gjitha platformat), duke e forcuar më tej statusin e tij si traileri i filmit më i shikuar i të gjitha kohërave.
Në 24 orët e para që nga publikimi i tij, traileri i filmit “Spider-Man: Brand New Day” ka mbledhur 718.6 milionë shikime, duke e bërë atë lançimin më të madh të trailerëve ndonjëherë, jo vetëm për filma, por edhe për videolojëra.
- YouTube youtu.be
Brenda tetë orëve nga publikimi i tij, filmi pati 373 milionë shikime në të gjithë botën, gjë që ishte e mjaftueshme për të hyrë në historinë e industrisë së filmit.
Rekordi i mëparshëm mbahej nga filmi "Deadpool & Wolverine" me 365 milionë shikime në 24 orët e para pas premierës së tij gjatë Super Bowl 2024. Filmi i ri "Spider-Man" tejkaloi gjithashtu rekordin e videolojës Grand Theft Auto VI, trailer-i i së cilës pati 475 milionë shikime në të njëjtën periudhë kohore.
Përpara “Deadpool & Wolverine”, rekordin për një trailer filmi e mbahej nga një tjetër film i Spider-Man, “Spider-Man: No Way Home”, i cili mblodhi 355.5 milionë shikime në ditën e parë dhe më vonë fitoi 1.9 miliardë dollarë në arkat globale.
Në filmin “Spider-Man: Brand New Day”, Tom Holland rikthehet si Spider-Man për herë të parë që nga ngjarjet e filmit “No Way Home”, në të cilin bota harron identitetin e Peter Parker. Premiera e filmit është planifikuar për 31 korrik.
Përveç Holland, në film luajnë edhe Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando dhe Mark Ruffalo.
Destin Daniel Cretton do të drejtojë filmin sipas skenarit të Chris McKenna dhe Erik Sommers. Filmi është prodhuar nga Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad dhe Rachel O'Connor, ndërsa Louis D'Esposito dhe David Cain do të shërbejnë si producentë ekzekutivë. /Telegrafi/