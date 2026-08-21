Spanja synon fronin e turizmit botëror, mund të bëhet vendi më i vizituar në botë deri në vitin 2040
Numri i udhëtimeve turistike në mbarë botën pritet të vazhdojë të rritet dhe të arrijë në 2.4 miliardë deri në vitin 2040.
Një studim i ri nga Deloitte dhe Google parashikon se Spanja do të kalojë Francën dhe do të bëhet destinacioni më i vizituar në botë.
Në vitin 2025, Franca mbajti vendin e parë, duke pritur 102 milionë turistë ndërkombëtarë.
Pas saj u rendit Spanja me 96.8 milionë vizitorë.
Megjithatë, sipas parashikimeve, deri në vitin 2040 Spanja mund të arrijë në 110 milionë turistë në vit, ndërsa Franca pritet të ketë rreth 105 milionë.
SHBA-ja dhe Kina pritet të mbeten në pesëshen e parë, ndërsa Italia mund të zbresë në vendin e gjashtë.
Meksika, ndërkohë, parashikohet të ngjitet në vendin e pestë.
Arabia Saudite, Indonezia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe mund të futen gjithashtu në 15 destinacionet më të vizituara.
Rritja e turizmit sjell edhe probleme
Për Spanjën, rritja e numrit të turistëve sjell përfitime të mëdha ekonomike. Të ardhurat nga vizitorët e huaj u rritën me 6.8 për qind, duke arritur në 134.7 miliardë euro vitin e kaluar.
Por rritja e turizmit ka sjellë edhe shqetësime për banorët. Në qytete dhe zona turistike janë zhvilluar protesta kundër mbiturizmit, ndërsa autoritetet kanë nisur të vendosin masa për kufizimin e numrit të vizitorëve dhe të apartamenteve turistike.
Barcelona synon t'i japë fund apartamenteve turistike afatshkurtra deri në vitin 2028, ndërsa në ishujt Balearikë janë vendosur kufizime më të ashpra për konsumin e alkoolit dhe anijet e festave.
Kështu, ndërsa Spanja po shkon drejt një rekordi të ri turistik, sfida kryesore për vendin do të jetë si të përfitojë ekonomikisht nga miliona vizitorë të rinj pa rënduar më tej qytetet, banorët dhe burimet lokale.