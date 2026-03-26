Sot mblidhet Kryesia dhe Grupi Parlamentar i PDK-së
Gjykata Kushtetuese të mërkurën ka shpallur të pavlefshëm dekretin e 6 marsit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës.
Sipas vendimit të gjykatës, deputetët kanë 34 ditë kohë për të zgjedhur Presidentin e ri, përndryshe Kuvendi do të shpërndahet automatikisht dhe do të organizohen zgjedhje të parakohshme brenda 45 ditëve.
Vendimi i Gjykatës Kushtetuese vjen pasi në fillim të këtij muaji Kushtetuesja e kishte pezulluar përkohësisht deri më 31 mars dekretin e presidentes, Vjosa Osmani, për shpërndarjen e Kuvendit.
Kërkesa për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dekretit për shpërndarjen e Kuvendit ishte dorëzuar nga kryeministri i Albin Kurti në emër të Qeverisë.
E në këtë rrjedhë, sot është bërë e ditur se do të mblidhet Kryesia dhe Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës.
Mbledhja e Kryesisë dhe Grupit Parlamentar të PDK-së do të mblidhet në ora 14:00.