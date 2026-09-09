Sot do të bëhet dezinsektim tokësor kundër mushkonjave në territorin e Shkupit
Bashkia e Shkupit sot do të kryejë dezinsektim tokësor kundër larvave të mushkonjave në disa sipërfaqe ujore në territorin e kryeqytetit.
Siç njoftojnë nga Bashkia e Shkupit, dezinsektimi është pjesë e masave të rregullta për kontrollin dhe zvogëlimin e popullatës së mushkonjave.
Nëse kushtet atmosferike nuk lejojnë realizimin e spërkatjes, aktivitetet do të zhvillohen në ditën e parë të ardhshme me kushte të përshtatshme moti.
Nga Bashkia e Shkupit u bëjnë thirrje bletarëve që me kohë të ndërmarrin masat e nevojshme për mbrojtjen e bletëve gjatë realizimit të dezinsektimit.
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