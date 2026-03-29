Sora “zhduket” vetëm pak muaj pas lansimit
Aplikacioni i videos me Al i OpenAI, Sora, thuhet se është “zhdukur” vetëm disa muaj pas lansimit.
Sora kishte kryesuar App Store dhe madje kishte siguruar një marrëveshje të madhe me Disney.
Por shkarkimet kishin rënë për një kohë.
Në të njëjtën kohë, rivalë të rinj si Veo i Google dhe modele të tjera video filluan të kapnin ritmin me shpejtësi.
Sora e shndërroi tekstin në video realiste brenda sekondash.
Kjo epërsi e hershme nuk zgjati shumë pasi mjete të ngjashme dolën në treg me akses dhe vrull më të mirë.
Kjo tregon se sa shpejt produktet e Al mund të rriten dhe të zbehen kur konkurrenca lëviz kaq shpejt. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate