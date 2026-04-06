Soda e bukës dhe barnat: Kombinimi që mund të bëhet i rrezikshëm pa e ditur
Përdoret shpesh për urthin dhe duket e padëmshme, por soda e bukës mund të ndërveprojë me barna të rëndësishme dhe të prishë ekuilibrin në organizëm. Ekspertët paralajmërojnë për rreziqet që shpesh neglizhohen
Soda e bukës (natrium-bikarbonat) përdoret shpesh për lehtësimin e urthit dhe aciditetit në stomak, por kjo përdorim nuk është pa rreziqe. Edhe pse soda medicinale është e disponueshme pa recetë, te disa persona mund të shkaktojë ose përkeqësojë probleme ekzistuese shëndetësore. Sipas Mayo Clinic, përdorimi i pakontrolluar i antacideve që përmbajnë natrium mund të ndikojë në ekuilibrin elektrolitik dhe në funksionin kardiovaskular.
Soda e bukës: Disa persona kanë rrezik të shtuar nga përdorimi
Përdorimi i sodës së bukës kërkon kujdes të veçantë te disa grupe pacientësh. Natrium-bikarbonati përmban sasi të konsiderueshme natriumi, gjë që mund të jetë problem për personat që kanë kufizim të marrjes së kripës, sidomos te hipertensioni ose sëmundjet kardiovaskulare (persona në dietë me natrium të kufizuar). Sipas American Heart Association, marrja e lartë e natriumit lidhet drejtpërdrejt me rritjen e presionit të gjakut dhe rrezikun për komplikime kardiake.
Tabletët ose pluhuri duhet të treten plotësisht në ujë para përdorimit. Përndryshe, mund të shkaktojnë irritim ose dëmtim të mukozës së stomakut. Gjithashtu, nuk rekomandohet marrja me stomak të mbushur, pasi kjo mund të rrisë rrezikun e parehatisë dhe dhimbjes, sidomos te personat me stomak të ndjeshëm.
Masat paraprake para fillimit të përdorimit
Para se të filloni përdorimin e natrium-bikarbonatit, është e rëndësishme të informoni mjekun për alergjitë e mundshme ndaj barnave, të paraqisni listën e të gjitha barnave që përdorni (përfshirë suplementet dhe preparatet bimore) dhe të jepni historinë e plotë mjekësore. Sipas U.S. Food and Drug Administration, ndërveprimet mes barnave dhe substancave të zakonshme pa recetë janë shpesh të nënvlerësuara dhe mund të kenë pasoja serioze.
Ky preparat mund të mos jetë i përshtatshëm për personat me:
• tension të lartë të gjakut
• gjakderdhje në traktin tretës
• insuficiencë kardiake
• sëmundje të veshkave
Gjithashtu, është e rëndësishme të theksohet se gratë shtatzëna dhe ato që ushqejnë me gji duhet të konsultohen me profesionist shëndetësor para përdorimit, transmeton Telegrafi.
Në çfarë duhet kushtuar vëmendje gjatë përdorimit?
Nëse përdorni sodë buke për urth dhe simptomat zgjasin më shumë se dy javë, duhet të paraqiteni te mjeku. Përdorimi i zgjatur pa mbikëqyrje mund të maskojë sëmundje më serioze të sistemit tretës, siç theksohet edhe nga National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.
Ndërveprimet me barna të tjera
Natrium-bikarbonati mund të ndikojë në veprimin e shumë barnave, duke rritur rrezikun e efekteve anësore ose duke ulur efikasitetin e tyre. Kjo ndodh sepse ai ndryshon pH-në e stomakut dhe urinës, duke ndikuar në përthithjen dhe eliminimin e barnave. Kujdes i veçantë kërkohet nëse përdorni:
• antacide të tjera
• barna si Aspirin dhe preparate të ngjashme
• benzodiazepina (barna kundër ankthit)
• antiaritmikë
• antimikotikë si Ketoconazole
• barna psikiatrike si Lithium
• antibiotikë të caktuar, përfshirë Tetracycline
• barna për artritin reumatoid si Methotrexate
• suplemente hekuri dhe vitamina
Çfarë thotë shkenca: Si ndodh alkaloza metabolike?
Një nga faktet e rëndësishme, por më pak të njohura, është se përdorimi i tepërt i sodës së bukës mund të çojë në alkalozë metabolike, gjendje në të cilën prishet ekuilibri acido-bazik në organizëm. Sipas Cleveland Clinic, kjo gjendje shfaqet kur rritet niveli i bikarbonatit në gjak dhe mund të shkaktojë simptoma si nauze, dridhje muskulore, konfuzion dhe çrregullime të ritmit të zemrës.
Në rastet më të rënda, alkaloza metabolike mund të jetë gjendje serioze dhe potencialisht e rrezikshme që kërkon mbikëqyrje mjekësore.
Në përfundim, edhe pse natrium-bikarbonati duket si zgjidhje e thjeshtë dhe e arritshme për urthin, përdorimi i tij kërkon kujdes. Përdorimi i gabuar ose afatgjatë mund të çojë në komplikime, sidomos te personat me sëmundje kronike ose ata që përdorin barna të tjera.
Prandaj, rregulli më i rëndësishëm është që para fillimit të përdorimit të rregullt të konsultoheni me profesionist shëndetësor dhe ta përdorni këtë preparat natyral në mënyrë të përgjegjshme. /Telegrafi/