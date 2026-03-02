Sllovakia në krizë të thellë financiare para ndeshjes me Kosovën, përzgjedhësit Calzona i kanë borxh plotë 140 mijë euro
Federata Sllovake e Futbollit (SFZ) po përballet me një krizë të thellë financiare vetëm pak ditë para përballjes së rëndësishme me Kosovës në kuadër të kualifikueseve për Kupën e Botës 2026.
Kosova do të udhëtojë në Sllovaki me 26 mars, për ndeshjen gjysmëfinale, ku pastaj fituesi luan me fituesin e çiftit Turqi-Rumani.
Dokumentet e rrjedhura nga mjedisi i SFZ zbulojnë pagesat reale të trajnerit kryesor të ekipit kombëtar, Francesco Calzona, dhe stafit të tij.
Sipas dokumenteve, SFZ i detyrohet Calzonës një total prej 140,000 eurosh për muajt nëntor dhe dhjetor 2025, pasi pagat e tij janë vonuar disa herë, shkruan mediumi sllovak Sport24.sk.
Kjo e bën pagën reale mujore të trajnerit të arrijë deri në 70,000 euro, shumë më e lartë sesa ishte raportuar publikisht më parë.
“Paga e Calzonës u vonua për tre muaj dhe jo një herë”, pranoi presidenti i SFZ, Ján Kováčik.
Sipas dokumenteve të rrjedhura, Calzona fiton deri në 840,000 euro në vit.
Së bashku me Calzon dhe stafin e tij, pagat i kushtojnë Federatës Sllovake të Futbollit rreth 1.37 milion euro në vit.
Kjo situatë vjen në një moment ku Sllovakia përballet me Kosovën në play-offin e kualifikueseve për Kampionatin Botëror 2026. /Telegrafi/