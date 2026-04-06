Sky Ferreira akuzon Charli XCX për përdorim të demove të saj të papublikuara
Sky Ferreira, bashkëpunëtore e Charli XCX, pretendon se disa pjesë të albumit të fundit të këngëtares, Wuthering Heights, bazohen në demo-t e saj të papublikuara.
Në rrjetet sociale, Ferreira, 33 vjeç, shkroi: “Kam prova për gjithçka. Dikush më dërgoi llogarinë e tij X. Kam punuar shumë gjatë viteve dhe artisti juaj i preferuar regjistron këngët e mia të vjetra”.
Ajo shtoi se ndihej e lodhur dhe poshtëruar nga situata, duke theksuar se dëshiron të vazhdojë punën e saj pa ndërhyrje të panevojshme: “Nuk dua të ngacmohem. Njerëzit nuk interesohen për të vërtetën; bëhet fjalë për rrëfime më emocionuese. Jam e lumtur që mund të vazhdoj jetën time”.
Albumi, i publikuar në shkurt, përfshin kolona zanore për adaptimin e romanit të Emily Brontë, me aktorët Margot Robbie dhe Jacob Elordi, shkruan DailyMail.
Ferreira pretendon se të paktën dy nga këngët bazohen në demot e saj të padëgjuara më parë.
Ekipi i menaxhimit të Charli XCX reagoi, duke sqaruar: “Përpara publikimit të Wuthering Heights, u krye një proces standard rishikimi për materialet arkivore dhe regjistrimet demo.
Të gjitha kreditet dhe ndarjet e këngëve u finalizuan dhe u miratuan zyrtarisht nga të gjitha palët përkatëse".