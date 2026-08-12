Skivjani i Gjakovës do të mbetet për katër orë pa ujë
KRU “Gjakova” ka njoftuar konsumatorët për një ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë në fshatin Skivjan, si pasojë e punimeve që po realizohen në kuadër të projektit “Instalimi i ujësjellësit Gjakova III”.
Sipas njoftimit, gjatë ditës së sotme do të vazhdojnë punimet për realizimin e pusetave në Skivjan, projekt i cili përfshin edhe fshatrat Lugbunar dhe Osek Hilë.
Për mundësimin e këtyre punimeve, furnizimi me ujë në gypin ekzistues të azbestit DN200 mm do të ndërpritet përkohësisht nga ora 12:00 deri në 16:00.
KRU “Gjakova” ka kërkuar mirëkuptimin e konsumatorëve gjatë kohës së punimeve, duke theksuar se ato po realizohen me qëllim të përmirësimit dhe modernizimit të rrjetit të ujësjellësit. /Telegrafi/
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