Skandal në Eurovision: Drejtori i televizionit austriak jep dorëheqjen pas akuzave për ngacmim seksual
Televizioni publik austriak, ORF, u trondit nga një skandal vetëm dy muaj para Konkursit të Këngës në Eurovision, i cili këtë vit do të organizohet nga po ai televizion.
Drejtori i përgjithshëm i ORF, Roland Weissmann, dha dorëheqjen pasi u ngritën akuza për ngacmim seksual kundër tij, megjithëse ai i mohon me forcë akuzat.
Siç raporton Reuters, ORF konfirmoi të hënën se 57-vjeçari Weissmann është larguar nga pozicioni i tij me efekt të menjëhershëm.
Roland Weissmann,
Në deklaratë thuhej se është e rëndësishme që akuzat të hetohen sa më shpejt të jetë e mundur dhe në mënyrë transparente, dhe në të njëjtën kohë ata e falënderuan atë për tre dekada punë në këtë kompani mediatike.
Pas kësaj, foli avokati i tij Oliver Scherbaum, i cili pretendon se Bordi Mbikëqyrës i ORF - një organ që funksionon ngjashëm me bordin mbikëqyrës - e informoi Weissmann-in vetëm kohët e fundit për akuzat.
Sipas tij, ato dyshohet se i referohen fillimit të mandatit të Weissmann-it në vitin 2022, dhe atij iu dha një afat shumë i shkurtër për të dhënë dorëheqjen.
Avokati shtoi se Weissmann nuk ka marrë ende informacion të plotë në lidhje me akuzat kundër tij.
"Për të shmangur dëmtimin e kompanisë, ai ishte i përgatitur të bënte lëshime të rëndësishme dhe për këtë arsye dha dorëheqjen menjëherë", tha Scherbaum.
Megjithatë, avokati beson se ORF i bëri publike akuzat para kohe përpara se ato të hetoheshin plotësisht, gjë që, sipas tij, shkeli të drejtat personale të Weissmann.
Prandaj, ai ka njoftuar mundësinë e fillimit të procedurave ligjore. /Telegrafi/