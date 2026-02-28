Situata në Lindjen e Mesme, Ministria e Jashtme e Shqipërisë publikon numrat e telefonit të disa ambasadave për shtetasit shqiptarë
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Republikës së Shqipërisë thekson se po ndjek me vëmendje situatën e fundit në Lindjen e Mesme dhe është në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësitë diplomatike në rajon.
MEPJ këshillon qytetarët shqiptarë që ndodhen aktualisht në Republikën Islamike të Iranit të tregojnë kujdes dhe vigjilencë të shtuar.
Për çdo emergjencë apo nevojë, qytetarët shqiptarë që gjenden në Iran mund të kontaktojnë me përfaqësitë tona diplomatike dhe konsullore në këto vende:
ℹ️ AMBASADA SHQIPTARE NË KATAR
Email: embassy.doha@mfa.gov.al
Tel: +974 77180778
ℹ️ AMBASADA SHQIPTARE NË KUVAJT
E-mail: embassy.kuwait@mfa.gov.al
Tel: +965 94048219
ℹ️ AMBASADA SHQIPTARE NË ARABI SAUDITE
Email: embassy.riyadh@mfa.gov.al
Tel: +966501422449
ℹ️ AMBASADA SHQIPTARE NË EMIRATET E BASHKUARA ARABE
Email: embassy.UAE@mfa.gov.al
Tel: +971 50 980 7881
ℹ️ AMBASADA SHQIPTARE NË TURQI
Email: embassy.ankara@mfa.gov.al
Tel: +90 (549) 561 19 85. /Telegrafi/