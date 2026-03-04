Sistemi i Tatimit në Pronë jashtë funksionit në Komunën e Kamenicës
Komuna e Kamenicës ka njoftuar tatimpaguesit se Sistemi i Tatimit në Pronë aktualisht është jashtë funksionit, duke filluar nga data 02.03.2026.
Sipas njoftimit zyrtar nga Zyra Komunale e Tatimit në Pronë, deri më tani nuk janë pranuar informata zyrtare nga Departamenti i Tatimit në Pronë (DTP) lidhur me kohëzgjatjen e këtij bllokimi.
Autoritetet komunale bëjnë të ditur se qytetarët do të njoftohen me kohë sapo sistemi të rikthehet në funksion nga DTP.
Komuna e Kamenicës ka kërkuar mirëkuptim nga tatimpaguesit për situatën e krijuar. /Telegrafi/
