Sipas ReKos, papunësia në Kosovë në 2024 ishte 13.9 për qind
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar raportin tematik “Të dhënat e Tregut të Punës sipas Komunave”, bazuar në rezultatet e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave (ReKos) 2024.
Sipas raportit, shkalla e papunësisë në Kosovë është 13.9 për qind. Nga mbi një milion persona në moshë pune, rreth 514 mijë janë aktivë ekonomikisht, ndërsa 548 mijë konsiderohen joaktivë. Numri i të punësuarve është 443 mijë, ndërsa i të papunësuarve mbi 71 mijë.
Raporti evidenton gjithashtu se shkalla e jo-aktivitetit mbetet e lartë, në nivel prej 51.6 për qind. Kjo dukuri është më e theksuar te femrat, me 65.4 për qind, krahasuar me 37.8 për qind te meshkujt.
Sa i përket sektorëve ekonomikë, tregtia prin me 19.7 për qind të të punësuarve, e ndjekur nga prodhimi (12.7%), ndërtimtaria (9.6%), arsimi (8.5%) dhe administrata publike me mbrojtjen (8.2%).
Femrat janë të përqendruara kryesisht në sektorët e tregtisë, arsimit dhe shëndetësisë, ndërsa meshkujt dominojnë në tregti, prodhim, ndërtimtari dhe administratë publike.
ASK thekson se ky raport ofron një pasqyrë të detajuar të tregut të punës në nivel komunal, duke përfshirë të dhëna sipas gjinisë, moshës, nivelit të arsimit dhe përkatësisë etnike.
Megjithatë, institucioni rikujton se për dallim nga Regjistrimi i Popullsisë, Anketa e Fuqisë Punëtore mbetet burimi kryesor për statistikat e tregut të punës, për shkak të metodologjive të ndryshme të mbledhjes së të dhënave./Telegrafi.