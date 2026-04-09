Simeone pas fitores historike në Camp Nou: Barcelona është ndoshta më e mira në Evropë
Trajneri i Atletico Madridit, Diego Simeone, ndau mendimet e tij pas fitores historike 2-0 në udhëtim ndaj Barcelonës në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve.
Simeone ndihet i lumtur me fitoren e madhe në udhëtim te Barcelona, duke e cilësuar si rezultat të mirë, por edhe duke ditur rrezikun e një rikthimi në ndeshjen kthyese pas një jave në Metropolitano.
“Nuk kishim fituar kurrë më parë në Camp Nou. Është tepër e vështirë. Ata janë ndoshta skuadra më e mirë në Evropë, së bashku me PSG-në dhe Bayernin", ka thënë fillimisht Simeone.
"Falë punës sonë në grup, arritëm t'i dëmtonim në momentin e duhur. Goli i dytë na dha besim - është për të ardhur keq që nuk mundëm ta shfrytëzonim edhe më shumë".
Duke reflektuar mbi natyrën e fitores, Simeone vuri në dukje: "Mund të tregoj një mijë histori ndeshjesh ku patëm 30 gjuajtje dhe nuk shënuam. Futbolli është i bukur sepse rezultati përfundimtar është ai që ka rëndësi. Sot, ishim jashtëzakonisht të përqendruar. Në ndeshjet e tjera, nuk ishte kështu".
“E dinim se çfarë krijonin ata me linjën e tyre të lartë mbrojtëse dhe punuam mirë. I shfrytëzuam ato situata, ashtu siç kemi bërë në pothuajse çdo ndeshje. Ishte e vështirë sepse presingu i tyre ishte i shkëlqyer, duke na marrë kohën. Ata kishin fituar 22 nga 23 ndeshjet e tyre të fundit, duke shënuar në secilën prej tyre”.
“Të vish këtu është gjithmonë një sfidë. Ne treguam guxim dhe shfrytëzuam shanset tona. Julian [Alvarez] dhe Giuliano e kuptuan mirë njëri-tjetrin dhe Sorloth ishte gati për gjithçka - një përfundim perfekt".
Duke parë përpara ndeshjes së kthimit, trajneri argjentinas mbeti i kujdesshëm.
"Është një rezultat i mirë, por kundërshtari me siguri do të na bëjë të vuajmë të martën. Ata më njohin mua dhe ne e dimë kundër kujt po luajmë. Kemi nevojë për tifozët tanë më shumë se kurrë që të na shtyjnë përpara në atë që do të jetë një ndeshje shumë e vështirë”, përfundoi trajneri argjentinas. /Telegrafi/