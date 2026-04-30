Simeone dhe djali i tij e sulmuan fizikisht mbrojtësin e Arsenalit sepse eci mbi stemën e Atleticos
Një incident i pazakontë ka ndodhur pas ndeshjes gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve mes Atletico Madrid dhe Arsenal, e cila përfundoi 1:1 në stadiumin Wanda Metropolitano.
Sipaspamjeve të publikuara nga mediat spanjolle, trajneri i Atleticos, Diego Simeone, është përfshirë në një përplasje fizike me mbrojtësin e Arsenalit, Ben White, menjëherë pas përfundimit të ndeshjes.
Incidenti ndodhi kur White, duke u drejtuar drejt tunelit, shkeli mbi stemën e klubit madrilen të vendosur në fushë, një veprim që në kulturën e futbollit spanjoll konsiderohet mungesë respekti.
Diego Simeone reacts angrily after Ben White steps on the Atletico Madrid crest on his way to the tunnel. 🤬🇦🇷
Kjo ka shkaktuar reagimin e ashpër të Simeones, i cili e ndoqi lojtarin dhe, sipas videos, e goditi disa herë në shpinë, e kapi për krahu dhe e shtyu lehtë.
Mbrojtësi anglez reagoi menjëherë me fjalë ndaj trajnerit argjentinas, ndërsa situata rrezikoi të përshkallëzohej më tej. Ndërhyrja e stafit të sigurisë shmangu një përplasje më të madhe, duke lejuar që White të vazhdonte drejt dhomave të zhveshjes.
Raportimet shtesë nga mediat spanjolle sugjerojnë se në incident ishte i përfshirë edhe Giuliano Simeone, djali i trajnerit dhe lojtar i Atleticos, i cili dyshohet se ka reaguar ndaj futbollistit të Arsenalit.
La reacción de Simeone y Giuliano tras pisar Ben White el escudo del Atleti
Ngjarja pritet të tërheqë vëmendjen e organeve disiplinore të UEFA-s, të cilat mund të ndërmarrin masa ndaj protagonistëve të incidentit, ndërsa tensioni mes dy skuadrave rritet para ndeshjes së kthimit. /Telegrafi/