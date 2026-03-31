Siljanovska-Milatoviç: Integrimi i plotë i Ballkanit është i nevojshëm që BE të jetë vërtet një komunitet frymëzues dhe i plotë
Vij si mik për miqtë, madje si vëlla për një vend vëllazëror, dhe ju falënderoj për këtë. Dy vendet tona janë të lidhura nga miqësia e sinqertë, respekti i ndërsjellë dhe marrëdhëniet tona dypalëshe janë një shembull i bashkëpunimit të fqinjësisë së mirë në rajon, tha Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviç, në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova.
Milatoviç, i cili ndodhet në një vizitë zyrtare në vend, theksoi se dy vendet janë të lidhura edhe nga një afërsi e thellë historike e konfirmuar nga solidariteti dhe mbështetja e ndërsjellë.
"Ne dërgojmë mesazhe bashkëpunimi rajonal dhe mbështetjeje të fqinjësisë së mirë. Ne e vlerësojmë faktin që Maqedonia e Veriut ishte ndër vendet e para që njohu Malin e Zi, dhe kjo u bë një themel i fortë për zhvillimin e marrëdhënieve tona dypalëshe dhe diplomatike", theksoi Milatoviç.
Kreu i shtetit malazez tha se perspektiva evropiane e të dy vendeve zë një vend të veçantë, me Malin e Zi që mbështet fuqishëm rrugën evropiane të vendit.
"Ky vend do të ketë gjithmonë një aleat dhe mbështetje të plotë tek ne. Ne synojmë të bëhemi shteti i 28-të anëtar i BE-së dhe në këtë mënyrë të tregojmë se perspektiva evropiane e këtij rajoni nuk është vetëm një ëndërr, por edhe një realitet", theksoi Milatoviç.
Presidentja Siljanovska-Davkova, nga ana e saj, theksoi se ajo dhe kolegia e saj konfirmuan se janë një shembull i shkëlqyer i fqinjësisë së mirë rajonale, një shembull i mirë i bashkëpunimit brenda NATO-s, dhe takimi i sotëm forcon më tej besimin.
"Ajo që ishte e re për të dy ishte nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit midis këshillave rinore dhe pres që ky memorandum të sjellë freski dhe kreativitet në marrëdhëniet tona", tha Siljanovska-Davkova.
Ajo theksoi se një vizion i përbashkët është një rajon i qëndrueshëm dhe i begatë i integruar në BE, dhe samiti BE-Ballkani Perëndimor, siç tha ajo, që do të mbahet në Mal të Zi, është provë se çështja e anëtarësimit të rajonit nuk është vetëm një çështje që lidhet me të ardhmen, por një çështje që duhet dhe mund të bëhet realitet.
"Integrimi i plotë i Ballkanit është i nevojshëm që BE të jetë vërtet një komunitet frymëzues dhe i plotë. Bashkëpunimi rajonal nuk është vetëm detyrimi ynë, por edhe një e drejtë, dhe mbështetja e ndërsjellë e vendeve të Ballkanit Perëndimor është e domosdoshme për mua. Nëse nuk e respektojmë njëri-tjetrin, nëse nuk e kuptojmë njëri-tjetrin, po e bëjmë rrugën tonë drejt BE-së më të vështirë", thekson Siljanovska Davkova./Telegrafi/