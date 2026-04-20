Siljanovska-Davkova: Me Radevin do të kërkojmë një zgjidhje të re për mosmarrëveshjet dypalëshe
Rezultatet e zgjedhjeve në Bullgari dhe fitorja e Rumen Radev ishte e pritshme për presidenten Gordana Siljanovska-Davkova, e cila njoftoi se me kryeministrin e ri bullgar do të kërkojnë një "zgjidhje të re" për mosmarrëveshjen dypalëshe për të zhbllokuar integrimin tonë evropian.
Presidentja konfirmoi se ata nuk ishin dakordu me Radevin si ish-president për shumë çështje, por "ata dinë të dëgjojnë me respekt dhe të arrijnë në përfundimin se po kërkojnë një zgjidhje".
Ajo gjithashtu deklaroi se "kur njerëzit vijnë në pushtet dhe mund të menaxhojnë gjërat, ata ndonjëherë dinë si të kërkojnë zgjidhje më të mira".
"Të gjithë në Bullgari e dinin vlerësimin e lartë të ish-Presidentit të Bullgarisë, Rumen Radev, dhe disi ai ishte i vetmi element i qëndrueshëm në ndarjen e pushtetit, gjithçka tjetër ishte e ndryshueshme dhe relative. Mendoj se qytetarët bullgarë janë të lodhur nga qeveritë e paqëndrueshme, të cilat ndryshojnë vazhdimisht, dhe kjo është ndoshta arsyeja pse ata i dhanë besimin e tyre partisë së sapoformuar të Radev. Shumica është e tillë që mund të formojë një qeveri më vete, por ndoshta, për shkak të nevojës për një shumicë prej dy të tretash, do të formojë një koalicion me partitë që i ka treguar si partnerë të mundshëm të koalicionit", tha Siljanovska-Davkova.
Presidentja shtoi se "shoqëria rreth Radevit, me përjashtim të partnerit të parë të koalicionit, është kryesisht e orientuar nga krahu i djathtë".