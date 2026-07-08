ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, tha se Evropa e bashkuar është Evropë më e fortë, por Evropa më e fortë është Evropa që jeton në paqe dhe demokraci, raporton "Anadolu Agency".

Siljanovska-Davkova, para Samitit të 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s që po mbahet në kryeqytetin e Turqisë, Ankara, theksoi rëndësinë e paqes në Evropë.

“Evropa e bashkuar është Evropë më e fortë, por Evropa më e fortë është Evropa që jeton në paqe dhe demokraci”, tha presidentja Davkova.

Samiti dyditor në Ankara, i organizuar nga Turqia, filloi dje me pjesëmarrjen e liderëve të 32 vendeve anëtare të NATO-s, përfshirë edhe presidenten maqedonase.

Pritet që ky Samit të dërgojë një mesazh uniteti dhe solidariteti mes aleatëve, pavarësisht tensioneve të fundit në marrëdhëniet transatlantike.

Temë kryesore e takimit është ndërtimi i vizionit “NATO 3.0”, sipas të cilit pritet që Evropa të marrë rol udhëheqës në mbrojtjen konvencionale, ndërsa SHBA-ja të rishikojë praninë e saj ushtarake në kontinent.

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