Denis Consulting në bashkëpunim me N.Sh. “Gjeomjedisi” ju fton në trajnim një ditor profesional për Menaxhimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.

Data: 24 Shkurt 2026,

Ora: 10:00 – 15:00,

Çmimi: 69 Euro / person,

Vendi: Prishtinë.

Çfarë do të mësoni:

Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë,

Detyrat e punëdhënësve dhe punësuarve,

Parandalimin e aksidenteve dhe procedurat e vlerësimit të rrezikut,

Përdorimin e paisjeve mbrojtëse dhe shenjat e sigurisë,

Mbrojtjen nga zjarri në vendin e punës.

Ligjërues: Ekspert i licencuar nga Ministria e Punës

Pjesëmarrësit do të pajisen me certifikata të pranueshme nga Inspektoriati i Punës.

Apliko tani: Regjistrohu online

Telefon: +383 49 893 693

Vendet janë të limituara! Rezervo tani dhe mos e humb këtë mundësi të vlefshme!

MarketingEkonomi