Siguro vendin në trajnimin për Siguri dhe Shëndet në Punë në Prishtinë, më 24 Shkurt 2026
Denis Consulting në bashkëpunim me N.Sh. “Gjeomjedisi” ju fton në trajnim një ditor profesional për Menaxhimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.
Data: 24 Shkurt 2026,
Ora: 10:00 – 15:00,
Çmimi: 69 Euro / person,
Vendi: Prishtinë.
Çfarë do të mësoni:
Ligjin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë,
Detyrat e punëdhënësve dhe punësuarve,
Parandalimin e aksidenteve dhe procedurat e vlerësimit të rrezikut,
Përdorimin e paisjeve mbrojtëse dhe shenjat e sigurisë,
Mbrojtjen nga zjarri në vendin e punës.
Ligjërues: Ekspert i licencuar nga Ministria e Punës
Pjesëmarrësit do të pajisen me certifikata të pranueshme nga Inspektoriati i Punës.
Apliko tani: Regjistrohu online
Telefon: +383 49 893 693
Vendet janë të limituara! Rezervo tani dhe mos e humb këtë mundësi të vlefshme!