Si t’i ruani siç duhet domatet, ndiqni këto hapa për të ruajtur freskinë
Domatet janë një ushqim bazë në shumë shtëpi, por nëse nuk i ruani siç duhet, mund të humbisni shijen e tyre të plotë.
Domatet mund të bëhen të buta dhe të holluara me ujë nëse nuk ruhen siç duhet. Për të përfituar sa më shumë nga ky ushqim, është e rëndësishme ta ruani siç duhet.
Shumë njerëz supozojnë se domatet duhen mbajtur në frigorifer që të mos bëhen të buta, por sipas ekspertes së kuzhinës Mika Gio, ky është gabimi më i madh që bëjnë njerëzit.
Gio ndau një video në Instagramin e saj duke shpjeguar se si e ndryshoi mënyrën se si i ruante domatet pasi zbuloi se frigoriferi shkatërron enzimat përgjegjëse për shijen e ushqimit.
Ajo deklaroi se ruajtja në frigorifer është arsyeja kryesore pse domatet mund të jenë të buta, në vend që të jenë lëngshme, dhe shpjegoi se ekziston një metodë për t'i ruajtur ato duke ruajtur shijen e tyre.
Mund t’i ruani domatet e papjekura në banak, me kërcellin poshtë. Kjo ndihmon në parandalimin e hyrjes së ajrit në fruta dhe parandalon daljen e lagështirës. Për të përshpejtuar pjekjen, mund t’i vendosni domatet e forta në një qese letre pranë një molle ose bananeje të pjekur. Këto fruta lëshojnë etilen, i cili natyrshëm përshpejton procesin e pjekjes së frutave të tjera përreth tyre.
Pasi domatet tuaja të jenë pjekur, mund t’i vendosni në frigorifer për të parandaluar kalbjen e tyre, shkruan Mirror. Kur është e mundur, këshillohet që domatet të nxirren nga frigoriferi rreth 30 minuta para se t’i hani, pasi kjo mund të ndihmojë në rikthimin e strukturës dhe shijes së tyre.