Si t’i ndaloni fëmijët e vegjël të godasin dhe kafshojnë: Një përgjigje e qetë është çelësi
Sjellja agresive tek fëmijët, siç është goditja dhe kafshimi, ndodh më shpesh midis vitit të parë dhe të tretë. Gjatë kësaj periudhe, fëmijët ende nuk e kanë zhvilluar mjaftueshëm të folurit ose kontrollin e impulseve, kështu që ata shpesh e tregojnë frustrimin e tyre me një reagim fizik.
Kjo sjellje nuk do të thotë që fëmija po sillet keq, por që ai thjesht po mëson si të shprehë emocionet dhe nevojat e tij. Hapat më të rëndësishëm të rekomanduar janë një reagim i qetë i të rriturve, kufij të qartë dhe qëndrueshmëri.
Prindi duhet ta ndalojë fizikisht këtë sjellje nëse është e nevojshme, por pa ndëshkuar, dhe të thotë shkurt e qartë: "Ne nuk godasim. Goditja dhemb." Në vend të bërtitjes, këshillohet një ton i qetë, sepse në këtë mënyrë fëmija mëson më lehtë rregullimin emocional dhe ndihet i sigurt edhe kur e kritikoni.
Prindërit inkurajohen gjithashtu t’u ofrojnë fëmijëve të tyre alternativa të pranueshme, të tilla si të thonë atë që ndiejnë, të përplasin këmbët në dysheme ose të shkojnë në një cep me lodra për t’u qetësuar.
Theksohet veçanërisht që prindërit nuk duhet të kundërsulmojnë, pasi kjo do t’i dërgonte fëmijës mesazhin se goditja është një mënyrë e pranueshme për të zgjidhur problemet.
Në vend të kësaj, rekomandohet të zhvillohet empatia duke folur për ndjenjat, duke lavdëruar sjelljen e butë dhe duke e përfshirë fëmijën në riparimin e marrëdhënies pas incidentit. Durimi, përsëritja dhe mbështetja janë çelësi për ta ndihmuar fëmijën të mësojë të reagojë më qetësisht.