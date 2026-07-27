Si ta mbroni shëndetin e veshkave nëse keni kancer metastatik të fshikëzës urinare?
Disa ndryshime mund të duken të zakonshme, por në këtë fazë të sëmundjes mund të sinjalizojnë një komplikim që kërkon reagim të shpejtë
Nëse keni kancer metastatik të fshikëzës urinare, rreziku për probleme me veshkat është më i lartë, përfshirë dëmtimin akut të veshkave dhe stadet e avancuara të sëmundjes kronike të veshkave.
Një nga komplikimet më të shpeshta është bllokimi i ureterëve – tubave që e çojnë urinën nga veshkat drejt fshikëzës urinare. Tumori mund ta pengojë rrjedhjen e urinës, duke shkaktuar zgjerim të veshkës, dëmtim të saj dhe, në raste të rënda, edhe insuficiencë renale.
Ruajtja e funksionit të veshkave është veçanërisht e rëndësishme. Veshkat e shëndetshme ndihmojnë në largimin e substancave të dëmshme dhe lëngjeve të tepërta nga organizmi, kontribuojnë në shëndetin e kockave, rregullojnë tensionin e gjakut dhe marrin pjesë në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut.
Të gjitha këto funksione ndihmojnë që organizmi të mbetet sa më i fortë për terapitë aktuale dhe ato të ardhshme.
Njihni shenjat e bllokimit të ureterëve
Bllokimi i ureterit nuk shkakton gjithmonë dhimbje të forta dhe të papritura. Megjithatë, disa shenja duhen vëzhguar me kujdes:
- gjak në urinë;
- ndryshime në urinim, si urinim më i shpeshtë, vështirësi në fillimin e urinimit ose ndjesi se fshikëza nuk është zbrazur plotësisht;
- dhimbje në zonën e veshkave, që mund të ndihet edhe si dhimbje shpine;
- infeksione të shpeshta të traktit urinar;
- rritje e tensionit arterial;
- temperaturë e lehtë;
- të përziera;
- dhimbje ndërmjet pjesës së sipërme të barkut dhe shpinës;
- ënjtje e njërës ose të dyja këmbëve.
Edhe pse disa prej këtyre simptomave mund të lidhen me vetë sëmundjen, disa shenja kërkojnë vlerësim të menjëhershëm mjekësor. Një shembull është ndjesia se fshikëza është plot, por personi nuk mund të urinojë.
Nëse problemi zbulohet në kohë, mjekët shpesh mund ta rivendosin rrjedhjen e urinës duke vendosur një stent ureteral, një tub të hollë që mban të hapur ureterin, ose përmes nefrostomisë, që lejon drenimin e urinës drejtpërdrejt nga veshka, transmeton Telegrafi.
Mbani nën vëzhgim marrjen dhe nxjerrjen e lëngjeve
Një nga mënyrat më të thjeshta për të mbrojtur veshkat është shmangia e dehidrimit.
Shpesh rekomandohet marrja e rreth dy litrave lëngje në ditë, por sasia duhet të përshtatet sipas këshillës së mjekut dhe gjendjes së pacientit.
Mund t’ju ndihmojë që:
- të mbani gjithmonë një shishe me ujë pranë;
- të përcillni sasinë e lëngjeve që konsumoni gjatë ditës;
- të mbani shënime në një fletore ose aplikacion në telefon.
Vëmendje duhet t’i kushtohet edhe urinimit: sa shpesh urinoni, sa është sasia e urinës dhe nëse ka ndryshime në ngjyrën e saj.
Çdo ndryshim të pazakontë duhet t’ia raportoni mjekut.
Ekipi mjekësor zakonisht e monitoron rregullisht funksionin e veshkave me analiza gjaku dhe ekzaminime imazherike, veçanërisht para fillimit të terapive dhe gjatë kontrolleve.
Kush kujdeset për shëndetin e veshkave?
Në mbrojtjen e veshkave dhe traktit urinar mund të përfshihen disa specialistë:
- onkologu, i cili drejton trajtimin e kancerit dhe e përshtat terapinë sipas funksionit të veshkave;
- urologu, i cili trajton bllokimet dhe mund të vendosë stent ose drenazh;
- onko-nefrologu, specialist për problemet e veshkave te pacientët me sëmundje malinje;
- kujdestari ose një person i afërt, i cili mund të ndihmojë në vëzhgimin e simptomave, mbajtjen e shënimeve dhe kujdesin e përditshëm.
Komunikimi i hapur dhe bashkëpunimi me ekipin mjekësor janë thelbësore që problemet të zbulohen sa më herët dhe funksioni i veshkave të ruhet sa më gjatë. /Telegrafi/