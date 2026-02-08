Si ta lexoni etiketën e shampos: 3 përbërësit që vendosin fatin e flokëve tuaj
Udhëzues praktik për të kuptuar përbërësit që ndikojnë drejtpërdrejt në shëndetin e flokëve
Shampot shpesh i blejmë sipas aromës, reklamës apo rekomandimit të parukieres, por etiketa është në fakt pjesa më e rëndësishme e ambalazhit. Aty shkruhet nëse shampoja do t’i hidratojë flokët, do t’i thajë, do ta rëndojë skalpin apo do të shkaktojë zbokth. Dallimi mes një blerjeje të mirë dhe një të keqeje shpesh qëndron vetëm te disa përbërës që shumica e njerëzve i anashkalojnë, sepse duken të ndërlikuar dhe “kimikë”.
E vërteta është e thjeshtë, flokët nuk reagojnë ndaj premtimeve në pjesën e përparme të shishes, por ndaj përbërjes në pjesën e pasme. Kur mësoni ta lexoni etiketën, nuk do të blini më kurrë një shampo që nuk ju përshtatet, transmeton Telegrafi.
Ja si ta lexoni si profesionist.
1. Shikoni së pari 3 përbërësit e PARË (ata përbëjnë pjesën më të madhe të formulës)
Përbërësit në etiketë janë renditur sipas sasisë. Kjo do të thotë se ata që janë në fillim përbëjnë bazën e produktit, ndërsa ata në fund janë të pranishëm në sasi shumë më të vogla.
Nëse mes tre të parëve janë:
- Sodium Laureth Sulfate (SLES)
- Sodium Lauryl Sulfate (SLS)
Kjo do të thotë se bëhet fjalë për një shampo që pastron fort dhe shkumëzon shumë. Shampo të tilla mund të jenë të mira për larje të thellë herë pas here, por me përdorim të shpeshtë mund t’i thajnë fijet dhe të irritojnë skalpin.
Nëse në krye të listës janë:
- Aloe Vera
- Glycerin
- Panthenol
Kjo tregon se shampoja është e fokusuar në hidratimin dhe qetësimin e skalpit, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për flokë të thatë, të lyer apo të ndjeshëm.
2. Sulfatet – nuk janë gjithmonë të këqija, por nuk janë për të gjithë
Sulfatet kanë reputacion të keq, por roli i tyre kryesor është të largojnë papastërtitë, yndyrën e tepërt dhe mbetjet e produkteve për stilim.
Janë të përshtatshme për:
- skalp të yndyrshëm
- flokë që ndoten shpejt
- larje të thellë herë pas here
- Janë më pak të përshtatshme për:
- flokë të thatë dhe të brishtë
- flokë të lyer (ngjyra zbehet më shpejt)
- skalp të ndjeshëm ose të irrituar
Nëse në shishe shkruan “sulfate-free”, shampoja është më e butë dhe më e përshtatshme për përdorim të përditshëm, por mund të mos pastrojë mjaftueshëm një skalp shumë të yndyrshëm.
3. Silikonet – japin shkëlqim të menjëhershëm, por afatgjatë mund t’i rëndojnë flokët
Silikonet njihen nga prapashtesat -cone, -conol, -siloxane (p.sh. Dimethicone). Ato mbështjellin fijet e flokut, duke i bërë të lëmuara dhe me shkëlqim.
Kjo është arsyeja pse flokët pas këtyre shampove duken “si në reklamë”. Problemi shfaqet kur silikonet grumbullohen, sepse atëherë:
- flokët humbasin volumin
- yndyrosen më shpejt
- duken të rëndë dhe pa jetë
Personat me flokë të hollë duhet të shmangin shampot ku silikonet janë ndër përbërësit e parë.
4. Alkooli – a than apo ushqen flokët?
Jo çdo alkool është i dëmshëm për flokët. E rëndësishme është cili lloj alkooli përdoret.
- Alcohol Denat., Ethanol – mund t’i thajnë fijet dhe skalpin, veçanërisht me përdorim të shpeshtë
- Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol – të ashtuquajturit “alkoole yndyrore”, që në fakt i zbusin flokët dhe ndihmojnë në ruajtjen e lagështisë
Dallimi i vetëm një fjale në etiketë mund ta ndryshojë krejtësisht efektin e shampos.
5. Proteinat – shpëtim për flokët e dëmtuar, por me masë
Kur flokët janë të trajtuar kimikisht, të zbardhur apo të brishtë, proteinat ndihmojnë në forcimin e përkohshëm të strukturës së fijes.
Kërkoni:
- Keratin
- Hydrolyzed Wheat Protein
- Silk Protein
Megjithatë, teprica e proteinave mund t’i bëjë flokët të fortë dhe pa elasticitet, ndaj është e rëndësishme të balancohen me përbërës hidratues.
6. Aromat dhe ngjyrat – shpesh fajtorë për irritime
Nëse keni kruarje, zbokth apo skalp të ndjeshëm, aroma nuk është përparësi, por një problem i mundshëm. Aromat dhe ngjyrat artificiale shpesh shkaktojnë reaksione, veçanërisht te personat me lëkurë të ndjeshme.
Zgjidhni shampot me shënimet:
- Fragrance-free
- Hypoallergenic
Këto produkte janë më të buta dhe ulin rrezikun e irritimeve.
Pse është e rëndësishme e gjithë kjo?
Sepse një shampo e gabuar mund të shkaktojë shumë më tepër sesa “një ditë të keqe për flokët”. Afatgjatë, përbërja e papërshtatshme mund të çojë në:
- rënie të shtuar të flokëve
- skalp të yndyrshëm ose, përkundrazi, tepër të thatë
- thyerje të fijeve
- humbje të shkëlqimit
- irritime dhe zbokth
Kujdesi i vërtetë për flokët fillon me kuptimin e përbërjes, jo me dizajnin e shishes. /Telegrafi/